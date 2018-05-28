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"Аквилон Инвест" даст крышу военнослужащим на льготных условиях

В субботу 8 сентября в 11 часов в Доме офицеров Беломорской ВМБ на ул. Торцева, 42 в Северодвинске в рамках городской ярмарки-конференции недвижимости пройдет презентация объектов холдинга «Аквилон Инвест».
 
Проблема обеспечения собственным жильем является актуальной для многих военных. Чтобы помочь ее решить государством был принят закон о накопительно-ипотечной системе для жилищного обеспечения военнослужащих, который позволяет им не дожидаться получения квартиры после окончания службы, а приобрести необходимое им жилье гораздо раньше. Ипотечный кредит погашается за счет средств Министерства обороны России.
 
Специалисты холдинга «Аквилон Инвест» расскажут участникам мероприятия о строящихся в городе корабелов жилых комплексах и действующих ипотечных продуктах. Так по программе Военной ипотеки от банка «Открытие» аккредитованы все сданные объекты «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске. Кроме того, банк снизил ставку до 8,8% годовых, а максимально возможная сумма кредита увеличена до 2 млн. 514 тыс. рублей. Также, приобрести квартиры по Военной ипотеке возможно в строящемся ЖК «Атмосфера» в Северодвинске на о. Ягры. Кредит выдает Сбербанк, ставка составит 9,5% годовых, максимальная сумма кредита – до 2,398 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%.
 
Кроме того, до конца сентября при покупке квартиры в строящемся на ул. Победы по проекту финского архитектора Юкка Тикканена ЖК «Nordica» действуют специальные летние цены и акция «Ремонт в подарок». Скидки составляют до 180 тыс. рублей. Цены на квартиры с полной чистовой отделкой начинаются от 1,79 млн. руб. 

Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» является одним из самых крупных застройщиков в Северодвинске. В городе компания возводит четыре жилых комплекса площадью порядка 80 тыс. кв. м. В июне полностью заселена 1-я очереди ЖК «PARUS» (217 квартир) на ул. Ломоносова, 85, к.1. На 2-й очереди ЖК «PARUS» (429 квартир) на пл. Пашаева ведется кладка стен 3-го этажа, на ЖК «Атмосфера» (157 квартир) на о. Ягры завершаются работы по инженерным сетям, на ЖК «Nordica» (396 квартир) – бетонирование ростверка фундамента.
 
В рамках редевелопмента территории бывшего хлебозавода на пересечении ул. Индурстриальная – пр. Беломорский началось строительство нового жилого комплекса. Спроектированный компанией «Архитектура и дизайн» ЖК включает две очереди общей площадью около 23 тыс. кв. м. Архитектурно-художественное и планировочное решения проекта выполнены в увязке с градостроительной средой, с обликом построенных рядом зданий, и соответствует окружающему контексту существующей и перспективной застройки.
 
В доме будет до 320 квартир, спроектированных по технологии «Разумные метры», от студий до евро-четырехкомнатных, а также помещения общественно-делового назначения на первом этаже. Жилой комплекс оборудуется современными инженерными системами, включая автоматизированный тепловой пункт, а также лифтами импортного производства. Особенностью проекта является большой закрытый внутренний двор с комплексным благоустройством, под которое отводится до 60% площади земельного участкам (в т. ч. до 20% - на озеленение). Во дворе устанавливаются детская и спортивная площадки с антитравматическим покрытием, организуется зона отдыха для взрослых, велопарковка, а также гостевая автомобильная стоянка. Для наружного освещения придомовой территории используются энергосберегающие светодиодные светильники.

06 сентябрь 11:07 | : Экономика

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