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"Аквилон Инвест" 15 лет отметит обилейными скидками

В начале октября строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» отметит 15 лет своей деятельности.

 

В преддверии юбилея в течение сентября цены на квартиры в жилых комплексах компании в Архангельске и Северодвинске остаются такими же, как были только что завершившимся летом.


- Мы предлагаем большой выбор квартир, которые можно приобрести на старте продаж или в уже сданных домах. В наших жилых комплексах представлено большое разнообразие комфортных эргономичных планировок, выполненных по европейской концепции «Разумные метры». Все квартиры сдаются в белой отделке, клиенты могут заказать отделку «под ключ». В сентябре скидки при покупке квартир в наших жилых комплексах составляют до 230 тыс. рублей, - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.

04 сентябрь 11:08 | : Экономика

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