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Не только Сталин. В Сольвычегодске планируют открыть курортный отель

Особняк Хаминовых в Сольвычегодске впервые за полтора века своего существования оделся в строительные леса. На фасаде самого красивого в городе исторического здания, а также на крыше и фундаменте начались реставрационные работы.

В своей новой жизни памятнику архитектуры суждено стать курортно-туристическим отелем. Открыться он должен к зиме. Поэтому нынешняя осень для строителей и реставраторов, возрождающих особняк, станет жаркой.

Ремонтно-реставрационные работы ведёт Фонд имущества и инвестиций Архангельской области. Важно отметить, что при их проведении учтены одновременно и историческая самобытность здания, и все детали, необходимые для дальнейшего размещения здесь гостей на современном уровне комфорта.

Двери, мебель, интерьеры, форма и цвет оконных рам в будущем курортном отеле – всё тщательно согласовывается с инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области. Здание особняка Хаминовых, несмотря на уготованную ему вторую жизнь, должно остаться памятником архитектуры и яркой исторической достопримечательностью древнего города.

Напомним, что в Сольвычегодске местные энтузиасты планируют сдавать апартаменты всем желающим в доме, где отбывал ссылку Сталин.

(по материалам tk-online)

 







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03 сентябрь 13:03 | : Экономика

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