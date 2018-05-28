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Погодой не обманешь. Архангельск усленно готовится к осенним холодам

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, 96,3 % жилфонда или 5571 многоквартирный дом подготовлен к началу отопительного периода.

Полностью готовы к работе в режиме подачи тепла 45 из 50 котельных, на остальных завершаются работы, не препятствующие  началу отопительного сезона. Тепловые сети на сегодняшний день подготовлены на 98%, центральные тепловые пункты – на 92%.

У всех теплоснабжающих организаций заключены договоры на поставку топлива. На котельных ОАО «Архоблэнерго» создан запас топлива: мазута – около 1326,6 тонн, угля – 5543,4 тонн на материковой части, 2401,3 тонн угля – на островных территориях. Обеспечен также запас топлива на ведомственных и локальных котельных.

На нужды горячего водоснабжения работают все локальные котельные. 

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

03 сентябрь 12:49 | : Экономика

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