Эксперты ОНФ оценили эффективность распределения средств в рамках проекта благоустройства на объектах в Архангельске

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области в ходе контроля за реализацией программы благоустройства городской среды выявили неравномерное распределение бюджетных средств на объекты благоустройства в областном центре. Эксперты ОНФ проанализировали 15 дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2018 г., путем соотношения объема средств на благоустройство двора с его площадью и количеством квартир.

По информации экспертов ОНФ, общая площадь 15 благоустраиваемых дворов в Архангельске составляет 184 тыс. кв. м, заключено подрядов на сумму 68 млн руб. В 2017 г. был благоустроен 21 двор на сумму 75 млн руб. Таким образом, средняя стоимость благоустройства дворовой территории сегодня составляет 370 руб. за 1 кв. м, или 25,09 тыс. руб. в пересчете на одну квартиру. Определенные вопросы у активистов ОНФ вызывает включение в программу благоустройства двора на улице Попова, 42. Здесь не так давно построен жилой дом индивидуальной планировки на 76 квартир, площадь дворовой территории составляет всего 900 кв. м. Однако затраты на ее благоустройство составили 11,6 млн руб., то есть 12,095 тыс. руб. за один кв. м территории и 153,4 тыс. руб. в пересчете на одну квартиру. Как видно, это в разы больше среднегородских показателей. Кроме того, по указанному адресу проводится большой объем дорогостоящих земляных работ, к примеру ручная разборка асфальта. Для сравнения: стоимость работ по благоустройству двора на Ленинградском проспекте, 354, обойдется в 2,819 млн руб., в доме 270 квартир, площадь всего двора составляет 22 тыс. 799 кв. м. Стоимость работ в пересчете на одну квартиру составит всего 10 тыс. руб.

«Задачей программы благоустройства городской среды является включение максимального количества дворов в реализацию программы. К сожалению, муниципальные заказчики не всегда руководствуются данным принципом при отборе дворовых территорий и определении затрат на их благоустройство. Результаты проведенных расчетов благоустройства дворовых территорий вызвали у общественников, мягко говоря, сомнение в эффективности и справедливости распределения значительных финансовых средств на отдельные дворы. Сложно понять, как можно благоустроить двор за 3 млн руб. площадью больше 20 тыс. кв. м, в то же время потратить почти 12 млн руб. на благоустройство 1 тыс. кв. м», – отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

«Это очень похоже на пир во время чумы. Сегодня огромное количество дворов требуется сделать по минимальному перечню в обязательном порядке более безопасными и благоустроенными для людей. Ни в коем случае не надо шиковать, делая 900 кв. м почти за 12 млн руб. Эксперты ОНФ в 2017 г. перед Минстроем поставили задачу, чтобы действительно была проведена инвентаризация всех дворов по минимальному перечню. В свою очередь муниципалитеты должны были поставить для себя задачи: благоустроить один или два двора либо много и для всех создать одинаковые условия. В Архангельске на сайте муниципалитета до сих пор не обнародована информация об инвентаризации дворов», – сказала член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Региональное отделение ОНФ обратилось в межведомственную комиссию и муниципальные комиссии с просьбой в дальнейшем учитывать количество квартир и площадь дворовых территорий, на которых планируется выполнять работы по благоустройству, при отборе дворовых территорий в 2019 г.