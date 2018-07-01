Бюджет Северодвинска 2019: Соцпакет неприкосновенен

В 2019 году финансирование всех направлений из местного бюджета сохранится на уровне этого года или с некоторым увеличением. Об этом главе Северодвинска Игорю Скубенко доложил его заместитель по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков.

- Состоялось второе заседание комиссии по бюджетным проектировкам, на котором до руководителей подразделений администрации доведены объёмы предельного объёма финансирования. Следует отметить, что практически все - с повышением, - сказал Олег Бачериков.

Так, собственные доходы муниципалитета на 2019-й год запланированы на уровне более 3 миллиардов 459 миллионов рублей, расходы - 3 миллиарда 522 миллиона 500 тысяч рублей. Планируемый дефицит составит чуть более 63 миллионов рублей.

По-прежнему, самые весомая строка в расходной части бюджета - это управление образования (более 1 миллиарда 377 миллионов рублей).

Он добавил, что все распорядители бюджетных средств ознакомлены с так называемым сценарием бюджета-2019, то есть с задачами, поставленными на ближайший год.

Это исполнений условий «дорожной карты» и указов Президента РФ по уровню заработной платы бюджетников, учёт индексации стоимости коммунальных услуг. Перед руководителями отраслей и муниципальных организаций также поставлена задача по переводу на аутсорсинг таких функций, как содержание территории, охрана, уборка помещений и других подобных.

- При этом в бюджете 2019 предусмотрено сохранение социального пакета в полном объеме и даже с частичной индексацией. Так, заложено небольшое увеличение бюджетных ассигнований на содержание социальных коек, материальную помощь ветеранам, оплату дорогостоящего лечения и по другим важным для малоимущих горожан направлениям, - отметил Олег Бачериков.

Глава города поставил задачу по дальнейшей оптимизации бюджетных расходов. Это касается, в первую очередь, энергосбережения:

- В учреждениях необходимо продолжить замену приборов учёта расходования электроэнергии и тепла на современные, а ламп и светильников на энергосберегающие, - нацелил глава города.

Он поставил задачу по дальнейшему привлечение средств из бюджетов других уровней на модернизацию транспортной и инженерной структуры Северодвинска, в том числе на берегоукрепление и строительство всесезонной дороги на Нёноксу.

Работа комиссии с участием руководителей органов администрации Северодвинска, представителей депутатского корпуса и общественности продолжится с 11 по 19 сентября. На них рассмотрят предлагаемые мероприятия и объёмы их финансирования на данный период.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)