Мнение архангелогородца: "Пусть будут распилы... но и плитка тоже будет"

Общественно-политический сайт Архсвобода делится обращением рядового архангелогородца к руководству областной столицы:

Хотел бы обратить Ваше внимание на состояние тротуаров ул. Воскресенской в Привокзальном районе города. Когда район проектировался и строился, архитектор АЛТИ Барашков и другие его подручные оформили внешний облик района целиком в больших плитках.

В плитках было всё.

Плитками покрыты стены домов, и теперь их надо пескоструить от сажи, дома выглядят неряшливо.

Но тротуары тоже выложены огромной цементной плиткой. В совок это бы ещё куда ни шло. Но сейчас мы живём в 21 веке. Появилась многочисленная ручная кладь на колёсиках, которой пользуются как малые предприниматели, так и отпускники, которые едут на отдых.

Вы, наверное, поняли, что, если человек везёт 20-40 кг баул или тележку на маленьких колёсиках по этой самой поганой и косой огромной плитке, где стыки в 5 см, неровности и трещины, он эти колёсики на бауле поломает задолго до прибытия на ж. д. вокзал.

Поэтому к Вам такое предложение: убрать все большие тротуарные плитки из Привокзального района. Тротуары заасфальтировать, или выложить мелкой плиткой западного образца. Она укладывается ровно, и проезд тележек и баулов не будет причинять гемора их владельцам, едущим в отпуск на поезде.

К тому же, укладка плитки – это очень коррупционноёмкие работы, дающие отдельным чиновникам миллионные доходы в виде откатов и распилов. Так что они с удовольствием возьмутся за плитку, если Вы их профинансируете.

В своё время член правительства области И. Рощин предлагал все территории вокруг его дома выложить именно плиткой западного образца.

Но пусть уж будут и откаты, и распилы, лишь бы людям было комфортно везти на ж. д. вокзал свои тележки и баулы.

P.S. Наблюдатели от ИА RUSNORD солидаризируются с вышесказанным – пусть будут распилы (они всё равно будут… такова традиция), но и плитка тоже.