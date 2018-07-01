Патриарх Кирилл остался недоволен Соловками

Об этом сегодня РИА Новости.

Предстоятель Русской православной церкви в понедельник провел заседание попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря. В частности, по сведениям патриарха, на развитие инженерной инфраструктуры на Соловках государство направило более 130 миллионов рублей.

"Из федерального бюджета были выделены средства в размере 133 миллионов рублей, речь идет о налаживании инженерной инфраструктуры на территории архипелага. Эти 133 миллиона предполагались на реконструкцию системы водоснабжения, однако деньги не освоены. Равным образом не завершена работа по налаживанию системы канализации на архипелаге", — сказал патриарх.

Далее цитируется вопрос предстоятеля губернатору Архангельской области Игорю Орлову – «почему так произошло?».

Наблюдатели недоумевают, почему этот вопрос адресован именно главе региона, когда восстановление Соловецкого монастыря относится к федеральным программам, а финансовыми злоупотреблениями при реставрации давно занимается Генпрокуратура с прицелом на Министерство культуры РФ. Совсем не факт, что деньгами, выделенными на инфраструктуру, распоряжались областные или муниципальные чиновники.

Так же вспоминается известная присказка – «Богу богово, а Кесарю кесарево»…