"Вам здесь жить!". Архангелогородцев провели по объектам "Аквилон Инвест"

В минувшие выходные более 100 горожан побывали на строящихся и сданных в эксплуатацию объектах холдингом «Аквилон Инвест» в столице Поморья.



Участники традиционной Экскурсии по новостройкам посетили строящиеся жилые комплексы – первый в регионе эко-дома «GreenPARK» на ул. Выучейского и ЖК «Зеленый квартал-2» на ул. Гайдара, и уже построенный ЖК «ALPHA» на набережной Северной Двины.



Экскурсантам также рассказали о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест». Так на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодской началось возведение 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» - 12-этажного дома на 108 квартир, а на набережной Северной Двины в районе ул. Суворова возводится новый ЖК бизнес-класса DVINA HOUSE. Как пояснил руководитель отдела продаж холдинга Егор Федоров в портфеле холдинга в Архангельске еще 6 проектов общей площадью более 100 тыс. кв. м.

Радует динамика строительства нового жилья. Мы своими глазами увидели все этапы возведения домов – от забивки свайного основания до готовых квартир в предчистовой отделке. Очень удобно, что прямо на месте можно познакомится с планировками, «в живую» представить будущее жилье, - отметил участник экскурсии Андрей Рухлов.



Специалисты холдинга рассказали о скидках при покупке квартир, проконсультировали клиентов по ипотечным программам, помогли подобрать оптимальный вариант нового жилья. Всем участникам экскурсии, забронировавшим квартиры, были предоставлены дополнительные скидки при покупке жилья в сумме 30 тыс. рублей.



Напомним, что в конце лета холдинг «Аквилон Инвест» планирует начать продажи квартир в двух новых жилых комплексах. В Архангельске 14-этажный жилой комплекс общей площадью более 16 тыс. кв. м разместится на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный канал. Здесь за счет компании расселены два деревянных многоквартирных и один частный дом. В кирпичном здании предусматривается 195 квартир различной планировки, спроектированных по передовой европейской технологии «Разумные метры» с высотой потолков 3 м. Все квартиры сдаются с белой отделкой, возможен дозаказ чистовой отделки «под ключ». Вход в парадные спроектирован со двора, в котором выполняется комплексное благоустройство с установкой детской игровой и спортивной площадки, оборудование зоны отдых для взрослых, монтаж системы наружного освещения, устройство гостевых парковок и пешеходных тротуаров.

В Северодвинске новый жилой комплекс общей площадью около 23 тыс. кв. м разместится на пересечении ул. Индурстриальная – пр. Беломорский. В здании будет до 320 квартир, от студий до евро-четырехкомнатных, а также помещения общественно-делового назначения на первом этаже. Особенностью проекта является большой закрытый внутренний двор с комплексным благоустройством, под которое отводится до 60% площади земельного участкам (в т. ч. до 20% - на озеленение). Во дворе устанавливаются детская и спортивная площадки с антитравматическим покрытием, организуется зона отдыха для взрослых, велопарковка, а также гостевая автомобильная стоянка. Проезды асфальтируются, а тротуары выполняются из мелкоразмерной плитки. Для наружного освещения придомовой территории используются энергосберегающие светодиодные светильники.



Предварительные заявки на приобретение квартир в новых жилых комплексах можно сделать по телефонам: 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.

