От кредита до шахмат. Что изменится в жизни архангелогородцев с 1 сентября 2018 года

С 1 сентября 2018 года некоторые изменения в российском законодательстве вступают в силу.

Прежде всего изменится порядок наследования - после смерти наследодателя будет создаваться и функционировать наследственный фонд в соответствии с теми условиями, которые наследодатель сам определит при составлении завещания. Такой фонд сможет обеспечить защиту интересов кредиторов умершего, которые могут предъявить требования по выплате долга ко всем наследникам, в том числе фонду. Также фонд будет защищать права несовершеннолетних детей наследодателя, которые смогут получить свое имущество вне зависимости от завещания. К главным изменениям также можно отнести наделение наследников возможностью отказаться от наследственного имущества в пользу иных лиц.

Получение потребительского кредита. В этой сфере все станет намного сложнее. Центробанк, снижая ключевую ставку, оказался не готов к ситуации, при которой россияне начали брать потребительские кредиты в больших количествах. Появилась вероятность того, что будет большое количество "невозвратов", ведь банки фактически ничем в данном случае не защищены. В связи с этим Центробанк РФ планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от значений полной стоимости кредита. Так, для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10—15% предлагается установить коэффициент риска 130% (на текущий момент — 100%); со значением 15—20% — коэффициент риска 150% (на текущий момент — 110%); со значением 20—25% — коэффициент риска 180% (на текущий момент — 120%); со значением 25—30% — коэффициент риска 200% (на текущий момент — 140%).

Нововведения ждут россиян и в сфере образования. Главные новшества этого года в школах - уроки шахмат и астрономии. Шахматы в начальной школе могут стать обязательными, а для средней школы они войдут в программы дополнительного образования. Также в ближайшее время студенты педвузов получат право вести кружки и секции. Необходимые изменения в профстандарт педагога дополнительного образования сейчас вносятся, и есть надежда, что уже с 1 сентября студенты, начиная с третьего курса, смогут быть руководителями кружков и секций. С сентября на 4 процента увеличатся студенческие стипендии. С осени 2018 года продолжится программа льготных кредитов на учебу, которая действует уже восемь лет.