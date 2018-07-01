Жители Сольвычегодска: Путин - помоги, Орлов - не выдай

Жители г. Сольвычегодска взывают к благоразумию губернатора Архангельской области И.А. Орлова и просят помощи у президента России В.В. Путина!



Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и Губернатору Архангельской области И.А. Орлову

от жителей малого исторического поселения федерального значения г. Сольвычегодска, жителей МО «Сольвычегодское» и Котласского района.



Обращение.



Настоящим информируем, что по предварительной информации в районе станции Шиес Ленского района осуществляется строительство полигона ТБО, являющегося объектом размещения отходов, который в силу ст. 11 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" подлежит государственной экологической экспертизе.

Согласно п. 2.5 Приказа Госкомэкологии России № 372 от 16.05.2000 г. обеспечение участия общественности, в том числе информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду, осуществляется заказчиком на всех этапах этого процесса начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Население Ленского района не было информировано ни на одном этапе работ.

Согласно ст.42 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии.

На железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области начались вырубка лесного массива и крупномасштабные подготовительные работы для строительства объекта. По информации жителей МО «Урдомское», в рамках договора администрации Архангельской области с правительствами Москвы и Московской области здесь будет построено производство по переработке отходов. Для данного полигона выделено 48 гектаров лесного массива, порядка 15 гектаров уже вырублено. Предполагаемый суточный объем перевалки отходов - 5 железнодорожных составов, или более 300 вагонов.

Учитывая болотистую местность, на которой расположена станция Шиес, наличие реки, которая впадает в Вычегду, население всех населенных пунктов включая Сольвычегодск опасается серьезных экологических последствий. Болота и лесные речки питают реку Вычегда, на которой расположены два крупных целлюлозно-бумажных комбината, деятельность которых связана с воздействием на окружающую среду. В 1971 и в 1988 годах в Вилегодском районе, который соседствует с Ленским, были проведены ядерные испытания. Любая дополнительная нагрузка ухудшит состояние окружающей среды, самым негативным образом скажется на здоровье, качестве жизни населения и перспективах развития территории исторического поселения Сольвычегодск, как туристического объекта. Напоминаем, на территории города Сольвычегодска расположены уникальные памятки истории 16-18 веков и бальнеологический курорт «Сольвычегодск».

Строительство любого производства на площадях, где сегодня вырубается лес у станции Шиес, может нанести урон экологии района. Все стоки от опасного объекта будут стекать в реки Шиес и Пилес, далее в реку Вычегда, по которой идут на нерест сёмга, нельма (занесена в красную книгу), сиг. При попадании опасных стоков из малых рек в Вычегду под угрозой могут оказаться водозаборы поселка Вычегодского, которые поднимают на нужды поселка железнодорожников до 8 тысяч кубометров воды в сутки из Вычегды. Эта река и без того доставляет немало хлопот специалистам водного хозяйства из-за расположенного на ней выше поселка Вычегодский целлюлозно-бумажного комбината и других производственных предприятий.

Нельзя усугублять экологическую ситуацию, которая и без того негативно сказывается на здоровье жителей МО «Сольвычегодское», где находится бальнеологический курорт «Сольвычегодск» грязи и минеральные воды которого используются при лечении больных. Что будет с огромными залежами УНИКАЛЬНОЙ сапропелевой грязи и огромного минерного подземного озера, который находятся в радиусе загрязнения?

Опираясь на Конституцию Российской Федерации, защищая место нашего проживания мы просим ОСТАНОВИТЬ ПОДГОТОВКУ И ЗАХОРОНЕНИЕ твердых коммунальных отходов на ст.Шиес.

Жители МО «Сольвычегодское» и Котласского р-на. 18.08.2018 г.

От редакции. Стоит отметить, что основная часть продвинутых в техническом плане наблюдателей не видит в строительстве мусороперерабатывающего завода ничего страшного… такие строят в непосредственной близости от европейских столиц. А вот просто мусорный могильник…