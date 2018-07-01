Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Водка - новые цены, новый обман

С сегодняшнего дня вступают в силу единые минимальные цены на водку разной крепости. Согласно приказу Минфина, стоимость водки устанавливается на уровне 205 руб. за 0,5 л. Минимальная отпускная цена с завода-производителя составляет 173 руб., оптовая — 178 руб.

Таким образом, минимальная розничная цена водки крепостью от 37 до 38 градусов повысилась на девять руб., крепостью от 38 до 39 градусов на четыре руб., от 39 до 40 градусов осталась прежней.

В начале года в правительстве сообщали, что не планируют повышать минимальную цену на водку в 2018 году.

P.S. После повышения цен на водку в СССР в 1981 году (связанное с Афганской кампанией, на которую не хватало денег на фоне резкого понижения цены на нефть):

Если водка будет пять,
мы её все будем брать.
Если водка станет восемь,
всё равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу, -
нам и десять по плечу!
Если цены станут больше,
То мы сделаем как в Польше.
Если будет двадцать пять-
Будем Зимний брать опять!

20 август 07:24 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (161)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20