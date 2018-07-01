Водка - новые цены, новый обман

С сегодняшнего дня вступают в силу единые минимальные цены на водку разной крепости. Согласно приказу Минфина, стоимость водки устанавливается на уровне 205 руб. за 0,5 л. Минимальная отпускная цена с завода-производителя составляет 173 руб., оптовая — 178 руб.

Таким образом, минимальная розничная цена водки крепостью от 37 до 38 градусов повысилась на девять руб., крепостью от 38 до 39 градусов на четыре руб., от 39 до 40 градусов осталась прежней.

В начале года в правительстве сообщали, что не планируют повышать минимальную цену на водку в 2018 году.

P.S. После повышения цен на водку в СССР в 1981 году (связанное с Афганской кампанией, на которую не хватало денег на фоне резкого понижения цены на нефть):

Если водка будет пять,

мы её все будем брать.

Если водка станет восемь,

всё равно мы пить не бросим.

Передайте Ильичу, -

нам и десять по плечу!

Если цены станут больше,

То мы сделаем как в Польше.

Если будет двадцать пять-

Будем Зимний брать опять!

