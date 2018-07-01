Экономика русской халявы - от Емелиной щуки до кошачьего острова Сирос

Опросы общественного мнения тревожно взывают – рейтинги правительства и самого президента неуклонно сползают вниз. Первый быстрее, второй помедленнее… но всё-таки. Причина в экономике… больная она у нас.

И дело не только в набившей оскомину (мне во всяком случае) пенсионной реформе, главной на сегодня возмутительнице общественного спокойствия. Народ начинает врубаться, что обмен санкциями никакое не оздоровление отечественной экономики, как нас стараются убедить последние годы. Даже если они касаются напрямую металлургических олигархов… всё равно каким-нибудь концом по простому работяге обязательно шарахнет, а по клерку так точно.

Все эти разговоры о раздаивании самых богатых мордашовых-лисиных… они как раз совсем не в пользу бедных. Здесь как в торговли, где любой новый налог оплатит из собственного кармана наиболее незащищённый покупатель, в данном случае – рядовой сотрудник «Северстали».

И вот новая напасть: 8 августа Госдепартамент США объявил о намерении ввести новые санкции против России из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций вступит в силу с 22 августа. Второй - через 90 дней, если Россия не предоставит гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты. Санкции подразумевают запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения.

История со Скрипалями (что за говорящая фамилия!) на мой взгляд яйца выеденного не стоит, это вам не «закон Димы Яковлева» и даже не «список Магницкого». Если и грохнули шпиона, так поделом ему, знал, на что шёл, я уже об этом писал.

Смешно, ей-богу, санкции ещё не введены, а рубль вместе с акциями российских компаний уже рухнул. И это несмотря на позитивные (по оценке многих) результаты Хельсинкской встречи Путина с Трампом. Делаем вывод: мировой рынок уже смирился с тем, что слова и улыбочки этих двоих стоят как кулёк семечек в базарный день, и эконмика живёт по своим внутренним законам и понятиям. Войны не будет… но и дружба наступит не скоро.

Всё происходящее сегодня, подкреплённое пояснения в телевизионных ток-шоу, по идее должно привести к очередному всплеску русского американизма. Так, по крайней мере, хотели бы наверху (в Кремле). Однако замеры в эту сторону не делаются, по крайней мере, их результаты не публикуются. А вот рейтинг наших покатился вниз, и это уже глупо скрывать. Нечто подобное мы могли наблюдать в начале 80-х прошлого века. В том, что в каком-нибудь Саранске беременным женщинам выдавали молоко по талонам, газета «Правда» обвиняла милитаристскую политику Вашингтона и лично президента Рейгана. Но народ к тому моменту уже начал врубаться и всё чаще цитировать дедушку Крылова «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?». Именно на этом прозрении и рос рейтинг Горбачёва, а потом Ельцина, что привело ту партию и ту страну к предсказуемому плачевному финалу.

Нас долго пугали россказнями о военной угрозе со стороны США, о тех жутких «звёздных войнах». А на выходе Америка переиграла СССР экономически практически вчистую. Сейчас им это будет сделать гораздо сложнее – капитализм (даже в нашем суверенном варианте) гораздо устойчивей любого социализма, при нём потребительской рынок вряд ли оскудеет (с потерей хамона вроде смирились).

Играться санкциями-антисанкциями, конечно, забавно и даже укрепляет национальное самосознание. Но вот выводы профессионального экономического аналитика: Наша страна (Россия) будет вынуждена развивать серую экономику: будут создаваться офшоры в серых зонах, через которые пойдут потоки технологической запрещенки. Кстати, пресловутое импортозамещение, основанное на отверточной сборке, типа РЭП-Холдинга, сдохнет в одну секунду. Да, за это время мы научились отливать для компрессоров чугунные станины, но турбинные лопатки и колеса мы делать не сможем. Мы опять откатимся в 70-е годы. Это наш собственный технологический потолок.

Таки прав. Наивно предполагать, что Америка врубает свои санкции для того, чтобы убрать Путина, такие примеры трудно найти в современной мировой истории. Их конгрессмены действуют исходя из своего американского представления о мироустройстве – наказывают точечно российскую элиту и ждут, когда ЭТИ начнут выводить свои капиталы из проклятых Штатов в разлюбезную Россию, продавать недвижимость в Майами и пр. И никак не дождутся, что выше их понимания. Поэтому эксперимент будет продолжен.

И как выходить из этой ситуации? По моим наблюдениям, большинство россиян продолжает жить Емелиной мечтой о говорящей щуке. Или золотой рыбке. Или скатерти самобранке. Или неразменном пятаке. Короче, что-нибудь из сказочного арсенала при минимальном приложении собственных сил и талантов.

Это видно по молодёжи, рассматривающей самые сумасшедшие, но высокодоходные бизнес-проекты… как будто в кооперативное время живём. Это видно из интернета, по опыту тех, кто рассчитывает сносно прожить в амплуа блогера (такие имеют наглость и дурь переться в политику). Об этом мне сообщают знакомые редактора федеральных изданий – у них особой читательской популярностью пользуются публикации о разного рода экзотических занятиях, за которые где-то кому-то даже платят деньги.

Например, на маленьком греческом острове Сирос открыта одна вакансия, где в дополнении к вполне приличной даже по среднеевропейским меркам зарплате прилагается дом с видом на Эгейское море. Электричество и вода в нём оплачиваются, а работа заключается в следующем: присматривать за 55 кошками, кормить и гладить животных и при необходимости отвозить их к ветеринару. Такая работа занимает примерно 4 часа в день и особенно подходит взрослым, надёжным людям старше 45 лет. Большим преимуществом будет наличие ветеринарного образования. Собеседования пройдут в конце августа по скайпу…

Я от такого объявления сразу начинаю чихать, представляю, какая запашина в доме… да на всём острове, где одномоментно находятся 55 кошек. И что это за труд за ними всеми ухаживать… какие там 4 часа в день?! Однако телефоны напечатавшей это объявление редакции разрываются от звонков готовых хоть завтра…

Это, конечно, больше шутка. Но вот то, о чём российский обыватель не задумывается. Современная капиталистическая экономика, в том числе российская, держится на банковском кредитовании, ибо мало у кого есть свободные деньги на развитие. А под санкции попадает Сбербанк (ляд с ним, «Аэрофлотом»), на него приходится примерно половина всей кредитной нагрузки экономики РФ. И сейчас вряд ли кто сможет предсказать, насколько наш Сбер окажется устойчив, ожидать ли схлопывания банковской системы, которое не только приведёт к коллапсу большинства отечественных компаний, но и к обрушению рынка импорта, живущего за счёт заёмных средств.

Последнее откинет нас к концу 80-х, когда рушилась страна, а «Ашан» победил коммунистическую идеологию. Правда, в современном варианте нет уверенности, что систему снова победит не потребительский рынок, а новый ГУЛАГ и прочие мерзости диктатуры.

Может, я и сгущаю… но готовыми нужно быть ко всему

Леонид Черток