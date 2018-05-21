Эксперты ОНФ в Архангельске проверили дороги "на гарантии"

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проинспектировали завершившийся ремонт восьми участков архангельских дорог, которые были отремонтированы на сумму 85 млн руб. Несколько дорог было включено в планы ремонта по результатам голосования граждан на интерактивном сайте «Карта убитых дорог». По мнению экспертов ОНФ, наиболее качественно выполнены работы на улице Почтовый тракт и Ленинградском проспекте от улицы Первомайской до улицы Ленина, к остальным участкам у активистов ОНФ есть небольшие замечания.

В 2017 г. у общественников были вопросы по технологии укладки асфальта и используемым материалам, в связи с чем в этот раз были взяты пробы для лабораторного анализа. В результате мониторинга дорог эксперты ОНФ выявили, что завершен ремонт дорожного покрытия на площади Профсоюзов (стоимость работ превысила 3,4 млн руб.) и на набережной Северной Двины от улицы Выучейского до улицы Розы Люксембург по четной стороне (стоимость работ составила 2,4 млн руб.). Дело в том, что указанные участки находились на гарантии и должны были попасть в раздел дорог с гарантийным ремонтом.

Участок на набережной Северной Двины был отремонтирован в 2014 г., его гарантийный срок – до сентября текущего года. Площадь Профсоюзов ремонтировали в том же году с гарантийным сроком до октября 2018 г. За ненадлежащее исполнение обязательств на данном участке с подрядчика в 2017 г. был взыскан штраф, который до настоящего времени не оплачен. Кстати, по информации департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры в Архангельске насчитывается 93 дороги на гарантийном обслуживании от 3 до 4 лет.

«Активисты ОНФ уже обращали внимание чиновников на необходимость привлечения подрядчиков к выполнению ремонта дорог по гарантийным обязательствам. В этом году специалисты городского департамента транспорта составили 30 актов с указанием недостатков по состоянию объектов дорожной инфраструктуры, отремонтированных в 2014-2017 гг. и находящихся на гарантии, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области, член регионального штаба Народного фронта Алексей Нестеренко. – Непонятно, по каким причинам, но администрация города не привлекает к ответственности подрядчиков, нарушающих гарантийные обязательства, претензионную работу почти не ведет. Получается, что гарантийные дороги чиновники снова ремонтируют на средства, выделенные для капитального ремонта других дорог. Налицо нецелевое расходование бюджетных средств».

Региональное отделение ОНФ направило обращение в прокуратуру города с просьбой проверить правомерность расходования бюджетных средств на ремонт дорог, находящихся на гарантийном обслуживании.