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На улицу Галушина снизошел свет (видео)

Итоги работы по восстановлению торшерной линии уличного освещения вдоль тротуара на ул. Галушина проверил депутат Александр Фролов.

 

Жители Майской Горки ждали этого события более 20 лет. Когда бывшие ведомственными дома на ул. Галушина передавались муниципалитету, линию освещения вдоль тротуара в документы не включили, она оказалась бесхозной. Жители неоднократно обращались к депутату Александру Фролову с  просьбами инициировать восстановление светильников.

 

- Ну кому ж нравится когда темно? А положительное мы всегда замечаем, всегда приятно, когда что-то меняется к лучшему, - говорит  Людмила Михайлова.

 

В прошлом году линию освещения передали на баланс МУП «Горсвет». Специалисты предприятия провели большой объем работ: восстановили и покрасили фонарные столбы, проложили новый кабель. Были смонтированы новые энергоэффективные светильники, закупленные за счет внебюджетных средств.

 

- Общая протяженность восстановленной линии – более 550 метров. Установлено 23 новых светильника, гарантия от завода – 5 лет. Мощность светильников 40 ватт, но они обеспечивают освещение лучше, чем 100-ваттовые. Срок службы до 100 тыс. часов. Включение торшеров происходит одновременно с линией освещения вдоль проезжей части ул. Галушина, - рассказал главный инженер МУП «Горсвет» Александр Майданов.

 

Как отметил депутат Александр Фролов, вопросы по уличному освещению – одни из часто задаваемых архангелогородцами.

 

- Пешеходный тротуар по ул. Галушина от пр. Ленинградский до ул. Полины Осипенко очень востребован жителями округа Майская Горка. Множество людей идут по нему на остановки общественного транспорта, а также гулять в парк на берегу Северной Двины.

Теперь эта прогулочная зона будет и безопасной, и комфортной для вечерних прогулок. Кроме того, с МУП «Горсвет» мы сейчас рассматриваем возможность ремонтов линий освещения во дворах. Это очень актуальный вопрос для жителей города, - отметил Александр Фролов.

 

Кстати жителей Майской Горки ждет еще одно приятное событие. Уже начался ремонт ул. Галушина от ул. Федора Абрамова до пр. Ленинградский. Предусмотрено фрезерование старого покрытия, укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона. Все работы планируется завершить до 30 сентября.

   

17 август 09:35 | : Экономика

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