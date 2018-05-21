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Советы профи: Как и у кого купить надежное жилье

Руководитель агентства недвижимости «Аквилон Инвест» - Елена Качайло -  рассказывает, почему стоит воспользоваться услугами риэлторов.
 
Осуществление любой сделки требует оформления большого пакета документов. Без специальных знаний тут не обойтись.   Самый оптимальный вариант - воспользоваться услугами профессионалов в сфере сделок с недвижимостью. Это дает целый ряд существенных преимуществ:
 
Во-первых, экономия Вашего времени. Вам не потребуется самостоятельно заниматься поиском покупателя, арендатора или продавца, оформлять документы на этапе подготовки к сделке. Это позволяет сэкономить колоссальное количество времени, что особенно важно, если квартиру требуется продать или купить в кратчайшие сроки;
Во-вторых, оптимизация затрат. Риск того, что вы будете нести незапланированные расходы, сводится к минимуму. Благодаря работе опытного риэлтора, который ценит свою репутацию, вы можете узнать историю объекта недвижимости, проверить юридическую чистоту квартиры. Это позволит Вам оградить себя от крупных трат в будущем;
В-третьих, с помощью риэлтора   Вы сделаете правильный выбор. Самостоятельный поиск предложений, переговоры с потенциальными покупателями или звонки бесчисленным продавцам отнимают огромное количество   времени. Вы просто не сможете изучить все предложения рынка – силы останутся лишь на то, чтобы выбрать не худший вариант. Только вот, будет ли он лучшим для Вас? Агентство подберет недвижимость согласно всем требованиям, заранее отфильтрует объекты, сможет правильно оценить варианты, которые соответствуют Вашим предпочтениям, проведет переговоры по выбранным объектам, и возьмет на себя все организационные моменты. То же самое можно сказать и о продаже   недвижимости. Опытный специалист, грамотно оценив Вашу недвижимость, конечно, с учетом Ваших потребностей, гарантировано быстро найдет   покупателя, а Вам не придется ждать долгие месяцы, чтобы заключить сделку.

Есть интересное предложение для наших клиентов: при продаже квартиры на вторичном рынке через наше агентство недвижимости «Аквилон Инвест», Вы приобретаете возможность забронировать квартиру в новостройках СИХ «Аквилон Инвест» на 2 месяца, с сохранением стоимости квартиры в новостройке на момент бронирования.
 
Приходите за консультацией в наш офис по адресу: г.Архангельск, ул. Тимме, д.4, корпус 3, 3 этаж. Контактный телефон (8182) 64 24 24.
 
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м. 

15 август 11:38 | : Экономика

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