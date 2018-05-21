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Дождались! В аэропорту "Архангельск" откроется свой Дьюти Фри

Минфин России подготовил проект постановления правительства, которым предлагается утвердить перечень аэропортов и портов, в которых допускается размещение магазинов беспошлинной торговли (duty free) в зонах прилета.

В настоящее время такие магазины работают только в зонах вылета, однако Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет продавать беспошлинные товары и в зонах прилета, следует из пояснительной записки к документу, размещенному на портале проектов нормативных актов.

В проект перечня, подготовленного Минфином, вошли аэропорты в 39 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск… Архангельск и другие.

Справка: Чем дьюти фри отличаются от обычных магазинов?

  • товары, которые сложно найти в обыкновенных торговых центрах. Здесь можно приобрести редкие товары из эксклюзивных коллекций, необычные национальные закуски, качественный алкоголь, декоративную и косметику для ухода, а также парфюмерию на любой вкус. Привычные нам торговые площадки, к сожалению, редко проходят тест на оригинальность продукции, здесь же вы никогда не встретите подделку.
  • низкие цены. Название «duty-free» подразумевает беспошлинную торговлю, то есть дьюти фри цены не включают акцизы, пошлины и налоги, поскольку товар будет вывезен из страны. Это существенно влияет на стоимость.
  • удобный шопинг. Магазины представляют широкий ассортимент продуктов, поэтому вы сможете купить разнообразные подарки и сувениры прямо перед посадкой в самолет. Также, можно будет взять на борт любые продукты, включая жидкости в специальной упаковке, и их количество зависит только от правил страны, в которую вы летите (например, нужно учитывать лимит на ввоз алкоголя и табачной продукции). 
15 август 11:23 | : Экономика

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