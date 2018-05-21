Дождались! В аэропорту "Архангельск" откроется свой Дьюти Фри

Минфин России подготовил проект постановления правительства, которым предлагается утвердить перечень аэропортов и портов, в которых допускается размещение магазинов беспошлинной торговли (duty free) в зонах прилета.

В настоящее время такие магазины работают только в зонах вылета, однако Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет продавать беспошлинные товары и в зонах прилета, следует из пояснительной записки к документу, размещенному на портале проектов нормативных актов.

В проект перечня, подготовленного Минфином, вошли аэропорты в 39 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск… Архангельск и другие.

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