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Смотрите сами! "Аквилон Инвест" открыл свои двери в Северодвинске

В минувшие выходные холдинг «Аквилон Инвест» пригласил всех желающих на о. Ягры, где строится жилой комплекс «Атмосфера».
 
Один из самых заметных жилых комплексов на Яграх готов уже на 75% и горожане по достоинству оценили его расположение, планировки квартир и качество постройки. В пятиэтажном доме 157 квартир, более ста из которых уже проданы. И это неудивительно – северодвинцы стараются сэкономить, покупая квартиры у надёжного застройщика по выгодным ценам на первых этапах строительства. Немаловажный плюс – сроки сдачи объекта: ЖК «Атмосфера» будет готов уже к концу этого года, передача ключей дольщикам запланирована на начало 2019 года.
 
- Я живу на Яграх, и мне нравится этот дом, потому что он находится здесь у нас. Мне нравится эта новостройка, она красивая, она привлекательная, - отметила Светлана Мусонова.

А ее тезка Светлана Лебедева в числе тех, кто уже определился, она обладатель евро-трёхкомнатной квартиры.
 
- Мой выбор в пользу ЖК «Атмосфера» был сделан благодаря расположению. Место хорошее, к тому же у меня родители живут рядом, удобно, поэтому решила улучшить свои жилищные условия. Сейчас живу на проспекте Морском и решила переехать на Ягры, потому что это очень привлекательный район, люблю гулять у моря. С выбором квартиры сразу же определилась, я принципиально хотела именно такую, так как нравится просторная кухня-гостиная.
 
Чтобы удовлетворить пожелания каждого клиента, архитекторы предусмотрели в этом доме семь различных планировок: от студий до евро-четырёхкомнатных квартир, а также классические варианты - от однокомнатной до трёхкомнатной. Дом надёжный – стоит на сваях в 22 метра, способных выдержать даже 12-тиэтажный дом, и тёплый – стены из керамического кирпича толщиной до 770 мм.

- Присматриваемся к этому дому, район нравится, и море недалеко, тихо, спокойно, а летом как хорошо! Мы живём в городе и решили покупать вторую квартиру, надо думать о будущем, дочка растёт. До этого покупали на вторичном рынке, а теперь хотим жильё в новостройке, тем более разница по стоимости со вторичкой небольшая, сделаем ремонт спокойно. Нам нравятся евродвушки, хотим посмотреть и другие жилые комплексы, очень интересен «Парус», - говорят Виталий и Юлия Протасеня.
 
И такая возможность будет у северодвинцев уже в предстоящие выходные. 18 августа в 11.00 «Аквилон Инвест» проведёт экскурсию по всем новостройкам. Спешите записаться по телефону 52-00-00.Почему же стоит поторопиться с выбором именно сейчас?
 
- В августе действует акция «Полный фарш», по которой можно получить в подарок чистовую отделку на ваш выбор в двух цветовых решениях «Ваниль» или «Шоколад», - рассказала менеджер отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Наталья Боровикова.- Если же вы хотите сделать ремонт по-своему, мы предлагаем альтернативный бонус - скидка из расчёта 5 тыс. рублей с кв. м, таким образом можно сэкономить до 490 тысяч рублей.
 
Данное предложение актуально для всех жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест».
Напомним, новые объекты компании возводятся в разных частях города: в районе площади Пашаева строится вторая очередь ЖК «Парус» на 429 квартир (строится третий этаж); на пр. Победы строится ЖК Nordica на 396 квартир (ведётся бетонирование ростверка фундамента); на ул. Железнодорожной уже сдают в эксплуатацию ЖК «Шоколад» на 72 квартиры.

Считанные дни остаются до начала строительства нового ЖК в старой части города, на месте бывшего хлебозавода. Проект общей площадью порядка 23 тыс. кв. м будет построен в две очереди.
 
- На пересечении ул. Индустриальной и пр. Беломорского будет располагаться жилой комплекс до 320 квартир с планировками от студий до евро-четырёхкомнатных квартир, это будет дом квадратной формы с переменной этажностью в четыре и пять этажей, с современными инженерными системами, включая автоматизированные тепловые пункты и бесшумные лифты импортного производства, - рассказала Наталья Боровикова. – Здесь очень хороший зелёный тихий район, особенность этого проекта – большой закрытый двор с комплексным благоустройством, под которое отводится до 60% площади земельного участка: предусмотрены детская и спортивная площадки с антитравматическим покрытием, зона отдыха для взрослых, велопарковка и гостевая автостоянка.
 
Напомним, что уже в субботу 18 августа северодвинцев ждет экскурсия по всем новостройкам в летнем формате. Участники получат дополнительную скидку на покупку квартиры - 30 тысяч рублей, а также увидят все строящиеся объекты «Аквилон Инвест».

   

14 август 10:31 | : Экономика

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