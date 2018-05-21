ЛесЕГАИС - наше всё. Активисты ОНФ разобрались с продажей пиломатериалов в пригороде Архангельска

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области проверили работу организаций, реализующих пиломатериалы в регионе. По результатам мониторинга общественники обратились в региональную прокуратуру с просьбой взять под контроль выявленные в пригороде Архангельска нарушения.

Мониторинг проходит в рамках реализации указа президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» в части сохранения биологического разнообразия. Цель проверок – выявление фактов реализации незаконно заготовленной древесины.

Активисты ОНФ провели первый рейд по местам продажи пиломатериалов в пригороде Архангельска, при подготовке к которому были определены организации, занимающиеся данной торговлей. Общественники проверили пять пунктов продажи древесины с контрольной закупкой досок и бруса. Только у одного из пяти проверенных в ходе рейда поставщиков пиломатериалов были в наличии документы, подтверждающие их происхождение. Такой поставщик зарегистрирован в ЛесЕГАИС, (ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЁТА ДРЕВЕСИНЫ И СДЕЛОК С НЕЙ), где отражаются поставки древесины, финансовые документы на реализуемую древесину.

«Определить нелегального поставщика пиломатериалов несложно. Как правило, такие поставщики не выдают оформленные финансовые документы на пиломатериалы и кассовые чеки, в наименовании продукции указывают не пиломатериалы, например, доска или брус, а изделия из древесины, сведения о продаже которых в ЛесЕГАИС не заносятся, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. – Сделки с древесиной юридические лица и индивидуальные предприниматели должны регистрировать в системе ЛесЕГАИС. Эта информационная система направлена на пресечение незаконных рубок леса и позволяет держать под контролем незаконный оборот древесины».

После проверок эксперты регионального отделения ОНФ обратились в надзорное ведомство для проведения по указанным фактам проверки организаций, деятельность которых по продаже пиломатериалов осуществляется без регистрации в ЛесЕГАИС. Мониторинг, направленный на выявление субъектов реализации незаконно заготовленной древесины, эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса проводят по всей России. В Архангельской области активисты ОНФ будут продолжать выявлять факты продаж организациями пиломатериалов, не зарегистрированных в ЛесЕГАИС.