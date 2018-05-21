Игорь Орлов: "Наш враг - борщевик". За аппетитное растение возьмутся со всей строгостью

Во время своей поездки по районам губернатор Архангельской области обратил внимание на противно, больно жгущееся растение с издевательски аппетитным названием борщевик… и призвал с ним бороться.
Игорь Орлов:
– Заросли борщевика становится угрозой для безопасности людей. Сегодня проводится комплекс работ, в том числе на федеральном уровне, связанный с поиском решения этой проблемы для страны в целом. Нам также нельзя находиться в стороне, необходимо информировать людей о принимаемых мерах.
Исполняющая обязанности министра АПК и торговли Архангельской области Елена Говорова отметила, что согласно Земельному кодексу РФ собственники земельных участков, землепользователи и арендаторы обязаны проводить мероприятия по защите сельхозугодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите растений от вредных организмов.
Ну, а кто не справится… будут штрафовать.