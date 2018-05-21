Светлый август "Аквилон Инвест": Новые скидки, новые комплексы (жилые)...

В субботу 18 августа холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые компанией в столице Поморья и городе корабелов.



В Архангельске помимо посещения строящихся жилых комплексов – первого в регионе эко-дома «GreenPARK», ЖК «Зеленый квартал-2» и ЖК «ALPHA», а также сданных в эксплуатацию – ЖК «Омега Хаус», участникам экскурсии расскажут о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест». Так на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодской началось возведение 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» - 12-этажного дома на 108 квартир, а на набережной Северной Двины в районе ул. Суворова возводится новый ЖК бизнес-класса DVINA HOUSE. В Северодвинске экскурсанты посмотрят квартиры в построенном ЖК «Шоколад», побывают на стройплощадках ЖК «Атмосфера», «Nordica» и «PARUS» (2-я очередь). Специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.



Записаться на экскурсию необходимо по телефону 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске. Всем участникам предоставляются дополнительные скидки при покупке жилья в сумме 30 тыс. рублей.



В конце лета холдинг «Аквилон Инвест» планирует начать продажи квартир в двух новых жилых комплексах. В Архангельске 14-этажный жилой комплекс общей площадью более 16 тыс. кв. м разместится на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный канал. Здесь за счет компании расселены два деревянных многоквартирных и один частный дом. В кирпичном здании предусматривается 195 квартир различной планировки, спроектированных по передовой европейской технологии «Разумные метры» с высотой потолков 3 м. Все квартиры сдаются с белой отделкой, возможен дозаказ чистовой отделки «под ключ». Вход в парадные спроектирован со двора, в котором выполняется комплексное благоустройство с установкой детской игровой и спортивной площадки, оборудование зоны отдых для взрослых, монтаж системы наружного освещения, устройство гостевых парковок и пешеходных тротуаров.

В Северодвинске новый жилой комплекс общей площадью около 23 тыс. кв. м разместится на пересечении ул. Индурстриальная – пр. Беломорский. В здании будет до 320 квартир, от студий до евро-четырехкомнатных, а также помещения общественно-делового назначения на первом этаже. Особенностью проекта является большой закрытый внутренний двор с комплексным благоустройством, под которое отводится до 60% площади земельного участкам (в т. ч. до 20% - на озеленение). Во дворе устанавливаются детская и спортивная площадки с антитравматическим покрытием, организуется зона отдыха для взрослых, велопарковка, а также гостевая автомобильная стоянка. Проезды асфальтируются, а тротуары выполняются из мелкоразмерной плитки. Для наружного освещения придомовой территории используются энергосберегающие светодиодные светильники.



Предварительные заявки на приобретение квартир в новых жилых комплексах можно сделать по телефонам: 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.



Только в августе при покупке квартир в новостройках от холдинга «Аквилон Инвест» предоставляются уникальные условия. По акции «Полный фарш» можно получить в подарок полный ремонт квартиры «под ключ» или выбрать скидку в 5 тысяч рублей с каждого квадратного метра ее площади. Подробности по телефону 65-00-08.



Также в июле при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м. Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.



Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.