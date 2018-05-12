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Архангельск начинается с... крыши

По информации регионального Фонда капремонта работы по капитальному ремонту крыш архангельских домов завершены на 17 объектах. Всего же в этом году такой ремонт пройдет в 46 жилых зданиях.

Нередко в квартирах, расположенных на верхних этажах многоквартирных домов, случаются протечки, причиной которых является снижение эксплуатационных качеств кровли. Капитальный ремонт крыши - один из распространенных видов работ, проводимых в архангельских домах в рамках программы капремонта. Только в текущем году такая работа запланирована в 46 домах. К настоящему времени на 17 объектах она уже завершена.

Как отмечают подрядчики, практически на каждом объекте приходится сталкиваться с проблемой захламленности чердачных помещений. В связи с этим на этап подготовки к ремонту затрачивается много времени.

- Мы завершили ремонт кровли в доме №93 по Набережной Северной Двины. Крыша пятиэтажной «сталинки» годами протекала – это хорошо видно по следам воды в подъездах. Пришлось столкнуться и с другими последствиями некачественной работы управляющей компании: мы вывезли отсюда на свалку 6 машин мусора. Только одних досок здесь было столько, что просто не пройти. Похоже, что когда несколько лет назад здесь латали крышу, ничего не вывезли, так все и бросили, - рассказал директор подрядной организации ООО «СтройМастер» Роман Костин.

Своевременный текущий ремонт – это обязанность управляющих компаний, которым жители перечисляют средства за содержание. В связи с этим жители вправе требовать от УК выполнения своих функций и контролировать качество работ.

 

10 август 11:53 | : Экономика

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