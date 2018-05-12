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Александр Фролов проверяет Архангельск на благоустройство

Детские площадки и пешеходные переходы: актуальные вопросы благоустройства стали темой рабочей поездки депутата Александра Фролова в Ломоносовский округ и Майскую Горку.
 
О том, что во дворе домов №23 и 25 на ул. Павла Усова была детская площадка, до недавнего времени напоминали старые конструкции. Девять лет назад во дворе возвели деревянный городок, но погода и местная молодежь долго жить ему не дали. Сейчас здесь установлены новые турники, песочница и баскетбольный жираф. Этот островок детства вскоре соберет местных малышей.

- Нашим жителям – мамочкам с детьми приходилось ходить гулять в соседние дворы. А детей много, и приходилось ходить далеко. Сейчас все рядышком будет – очень удобно. Присматривать за площадкой будут сами жители, всё будет нормально, - рассказала Ирина Козлова, жительница дома на ул. Павла Усова, 25.

На площадке осталось сделать ограждение,   появится и специальная велопарковка. Новые детские площадки - на контроле городских депутатов. Закончить все работы здесь планируется через пару недель. Александр Фролов обратил внимание на необходимость отсыпки территории площадки. В дальнейшем этот проект может стать основой для участия жителей соседних домов в федеральной программе благоустройства «Комфортная городская среда».

- Сегодня наша задача в том, чтобы по максимуму сейчас в летний период воспользоваться всеми возможными источниками финансирования, с тем, чтобы как можно большое количество дворов в городе было благоустроено, - подчеркнул Александр Фролов.

А в округе Майская Горка комфорта добавилось и за пределами дворов. Новый пешеходный переход на ул. Первомайской был действительно необходим. Рядом две школы и культурный центр. Теперь переходить дорогу горожане могут без опаски.

- Столько тут людей живет, в магазин ходят и всё. Приходилось обходить, пережидать, когда машины пройдут. Поэтому новый переход очень удобен для нас, - поделилась Нина Паничкина, жительница округа Майская Горка.

Напомним, эпопея по установке пешеходных переходов началась весной. К Александру Фролову с просьбой о содействии в организации безопасных переходов через улицу Вельскую и Первомайскую обратились жители микрорайона.   Первыми сделали переходы на пересечении ул. Вельской с ул. Октябрят и ул. Касаткиной. В конце июля переход был оборудован на перекрестке ул. Рабочей и ул. Первомайской, а также со стороны внутридворового проезда дома на пр. Ленинградский, 21 к.3. В ближайшее время планируется сделать переход в районе перекрестка с ул. Ильинской.
 
- Это очень актуальный вопрос в преддверии начала нового учебного года. Интенсивность движения по ул. Вельская после ремонта резко выросла, а здесь ходят в школы много детей. Поэтому, прежде всего это – вопрос безопасности, - подчеркнул Александр Фролов.

    

10 август 10:55 | : Экономика

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