А как же любовь? В России хотят сделать обязательным заключение брачного контракта

На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект об обязательном заключении брачных контрактов при регистрации.

Предполагается, что ЗАГСы будут предоставлять услуги по их заключению бесплатно.

Инициаторы законопроекта полагают, что это поможет избежать проблем с разделом имущества и опекунством при бракоразводных процессах.

В тоже время наблюдатели скептически относятся к подобной инициативе.

Во-первых, в России до сих пор принято выходить замуж по большой любви один раз и на всю жизнь, а предложение заключить брачный контракт может быть многими воспринято, как оскорбление чувств.

Во-вторых, не ясно, кто будет оплачивать расходы по заключению контракта – или взбунтуются нотариусы, или госпошлина за заключение брака взлетит до таких заоблачных высот, что молодёжь отдаст предпочтение браку гражданскому.

Последнее только усугубит ситуацию с незаконнорожденными детьми.