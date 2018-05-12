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Её права человека. Омбудсмен Любовь Анисимова поддержала повышение пенсионного возраста

«Конечно, тема повышения пенсионного возраста — социально болезненная, людям тяжело осознать и принять это, но придется, другого выхода нет».

Такую точку зрения высказала Уполномоченная по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимов в интервью агентству REGNUM.

И пояснила, что к этому толкает ситуация на рынке труда – количество трудоспособного (по возрасту) населения неуклонно падает, а за счет роста миграционных потоков эту проблему не решить.

Между тем, наблюдатели считают, что именно из ее уст согласно должности должна была прозвучать публичная отповедь пенсионной реформе.

Напомним, что мнения по поводу повышения пенсионного возраста разделились и в протестном журналистском сообществе.

 

08 август 10:48 | : Экономика

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