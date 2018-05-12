Цоколь: за и против. "Аквилон Инвест" предлагает...

«Аквилон Инвест» предлагает коммерческие помещения в цокольных этажах.

Все подробности о предлагаемых к продаже помещениях общественно-делового назначения можно узнать в офисе компании на ул. Попова, 14 (торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж) и по телефону 65-00-08.



Выбор удачной локации - одна из самых сложных задач, с которой сталкиваются владельцы малого и среднего бизнеса. Найти помещение с высокими характеристиками проходимости и интенсивности трафика, но по доступной цене всегда не просто. Таким критериям как нельзя лучше соответствует коммерческая недвижимость в цоколе. Главное достоинство таких помещений – приемлемая стоимость квадратного метра: в цокольном этаже она в два раза ниже, чем на первом.



Варианты использования



В тоже время нужно учитывать специфику использования цокольных этажей. Существуют законодательные ограничения по медицинскому обслуживанию, образовательным услугам т.е. по тем видам деятельности, которые требуют лицензирования. Однако есть компании, которые эффективно решают свои задачи в формате street retail на цокольном этаже. Учитывая, что между жилыми помещениями и цоколем есть целый этаж, его можно использовать под кафе, бары, кальянные. Не стоит забывать и про магазины «шаговой доступности» - кулинарии, пекарни, товары повседневного спроса, ведь цоколь, по сути, является заглубленным первым этажом.

Есть целые направления бизнеса, которым нужны большие площади по минимальным арендным ставкам – это мебельные магазины, магазины строительных материалов отдельных категорий, выставочные залы, фитнес-центры, и т.д. Очевидные преимущества - отдельный вход и возможность самостоятельно регламентировать режим.

Выгодна ли коммерческая недвижимость в цоколе?



Несмотря на существующие ограничения и недостатки, при грамотном планировании бизнеса помещения в цокольном этаже экономически выгодны, в связи с более низкой стоимостью. Стоимость первого и цокольного этажа отличается в два раза, а арендные ставки на 30%. В сравнении видно, что инвестиции можно вернуть гораздо раньше.



- Современное цокольное помещение кардинально отличается от классического образа подвала - темного, с протекающими трубами и низким потолком. В современных проектах все коммуникации скрыты, а высота потолка может достигать четырех метров. В наших проектах – окна цокольных помещений высотой не менее 90 см, при этом стоимость площадей не превышает 49 тыс. рублей за кв. м, - отмечает Андрей Четвериков, заместитель директора по проектам коммерческой недвижимости «Аквилон Инвест».