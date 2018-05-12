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В Северодвинске строят новую дорогу

Вчера глава Северодвинска Игорь Скубенко выехал на перекрёсток проспектов Победы и Морского, чтобы оценить фронт предстоящих работ и обсудить перспективы будущего развития дорожной инфраструктуры с представителями областного депутатского корпуса.

В местном бюджете запланировано 55 миллионов на реконструкцию участка Морского проспекта от улицы Малая Кудьма до проспекта Победы и строительство круговой развязки. Проект рассчитан на два года. Эта дорога нужна, её все с нетерпением ждут, - подчеркнул глава города.

Он добавил, что в перспективе до 2021 года планируется продлить Морской проспект до Солзенского шоссе, что позволит значительно разгрузить старый мост через реку Кудьму, так как основной транспортный поток пойдёт по новому мосту.

Депутат областного Собрания Александр Дятлов рассказал, что много лет люди жаловались на невозможность подъезда экстренных служб и коммунальной техники к их домам.

- Никто не верил, что здесь будет дорога. Мы очень благодарны администрации Северодвинска, что она своими силами начала реализовывать такой масштабный проект, - отметил народный избранник.

С ним солидарна и его коллега Екатерина Поздеева.

- В 2016 году была построена дорога на проспекте Победы, а через год - выполнена реконструкция первой части Морского проспекта. Подрядчики с поставленной задачей справились. Люди довольны, ведь город получил дорогу с системой освещения, ливневой канализацией и благоустройством, - подчеркнула она.

Игорь Скубенко резюмировал, что после создания агломерации «Большой Архангельск» Северодвинск имеет чёткие перспективы финансирования дорожного ремонта и строительства из бюджетов более высокого уровня.

07 август 11:24 | : Экономика

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