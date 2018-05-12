В Архангельск приходит "Праздник кирпича" (устроитель - "Аквилон Инвест")

Накануне дня строителя 11 августа 11.00 клиенты холдинга «Аквилон Инвест» могут заложить свои именной кирпич на строительстве ЖК «Зеленый Квартал-2». Предварительная запись на мероприятие по телефону 65-00-08.

- Все участники праздника смогут оставить автограф на своем именном кирпиче и заложить его в кладку стены ЖК «Зеленый Квартал-2». Также клиентам будет выдан купон на скидку в 30 тыс. рублей для бронирования квартиры 11-12 августа, - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.

ЖК «Зеленый квартал-2» возводится холдингом «Аквилон Инвест» в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины, на месте расселенного за счет застройщика аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1.

Работы на объекте ведутся по графику. Сейчас строители ведут кладку стен 12-го этажа, устанавливают внутренние перегородки, выполняют штукатурку стен в квартирах, электромонтажные работы и остекление окон.

При строительстве ЖК «Зеленый квартал-2» используется передовой экологически чистый и энергоэффективный кирпич «Теплая керамика». Толщина стен составляет до 770 мм, что обеспечивает современные требования к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности и звукоизоляции. Облицовка наружных стен выполняется из цветного керамического кирпича. В 9-12-этажном доме общей площадью 10,2 тыс. кв. м спроектировано 141 квартира, от классических однокомнатных до евро- и классических трехкомнатных, которые сдаются с белой отделкой. Для остекления используются многокамерные стеклопакеты обеспечивающие максимальную тепло-, и шумоизоляцию. В здании устанавливаются современные инженерные системы, в том числе малошумные лифты импортного производства, пожарная сигнализация, и автоматизированный тепловой пункт, позволяющий достичь существенной экономии по оплате за теплоснабжение.

На 2-й очереди ЖК «Зеленый квартал» 60% территории земельного участка площадью более 3 тыс. м отводится под благоустройство. Проектом предусматривается установка детской и спортивной площадок с безопасным покрытием из песчано-гравийной смеси и зоны для отдыха с малыми архитектурными формами, устройство стоянок для легкового автотранспорта. Проезды и стоянки асфальтируются, а тротуары вдоль проездов выполняются из мелкоразмерной самофиксирующейся плитки. Контейнеры для бытовых отходов устанавливаются на огражденной площадке с твердым покрытием.

Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа №11, два детских сада «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника №1 и стоматологическая поликлиника №1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани».

Летом 2017 года холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию 1-ю очередь ЖК «Зеленый квартал» (ул. Вологодская – пр. Новгородский) площадью почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир с подземным паркингом. Застройка данной локации продолжается. А на четной стороне пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодская ведется строительство 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» - 12-этажного дома на 108 квартир. Сейчас здесь осуществляется устройство свайного поля.

Напомним, что только в августе при покупке квартир в новостройках от холдинга «Аквилон Инвест» предоставляются уникальные условия. По акции «Полный фарш» можно получить в подарок полный ремонт квартиры «под ключ» или выбрать скидку в 5 тысяч рублей с каждого квадратного метра ее площади. Подробности по телефону 65-00-08.