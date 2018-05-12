В Северодвинске досрочно завершен контракт по ремонту дорог

Контракт по ремонту дорог Северодвинска выполнен досрочно, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам ведущего специалиста отдела коммунального хозяйства комитета ЖКХ, транспорта и связи Светланы Скребцовой, ООО «Магистраль» досрочно завершило работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия и устранения колейности.

«По условиям муниципального контракта все работы должны были завершиться не позднее 31 августа, но подрядчик справился досрочно. Специалисты комитета ЖКХ выехали на приёмку объектов 1 августа. Она прошла успешно, ремонт выполнен на всех участках, претензий по качеству нет, - отметила Светлана Скребцова.

ООО «Магистраль» отремонтировало девять участков автодорог на улицах: Карла Маркса (от улицы Гагарина до улицы Воронина); Советской (от дома № 2 по улице Советской до проспекта Беломорского); Малой Труда (от улицы Ломоносова до улицы Карла Маркса); Лесной (от проспекта Ленина до улицы Железнодорожной); Пионерской (от улицы Первомайской до улицы Комсомольской); Первомайской (в районах пересечения с проспектом Беломорским и улицей Пионерской), Макаренко (от улицы Корабельной до улицы Мира), а также на бульваре Строителей (от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова) и проспекте Беломорский (от Архангельского шоссе до улицы Первомайской).

- Самый большой объём работ - 21 тысяча квадратных метров из 60 – выполнен на бульваре Строителей. Помимо восстановления асфальтобетонного покрытия здесь были приведены в порядок заезды во дворы и автобусные карманы, - добавила Светлана Скребцова.

На этом ремонт городских улиц не заканчивается. На дополнительно выделенный 21 миллион рублей будет восстановлено дорожное покрытие на территории, прилегающей к деловому центру «Никольский посад», и ещё семи объектах.

Это участки на улицах: Карла Маркса (от улицы Орджоникидзе до проспекта Труда); Коновалова (от улицы Ломоносова до пешеходного перехода у школы № 30); Гагарина (от улицы Первомайской до улицы Торцева) и Чехова (от улицы Ломоносова до улицы Тургенева). Плюс, участок улицы Чеснокова, круговая развязка на проспекте Морской с улицей Карла Маркса и подъём на путепровод на проспекте Труда со стороны улицы Ломоносова.

Аукцион по выбору подрядчика назначен на 6 августа.