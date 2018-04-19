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Архангельское УФАС: Жалобы на конкурентов как способ сведения счетов

Желание получить бюджетные деньги за счет победы в торгах, проводимых по Закону о контрактной системе № 44-ФЗ, заставляет участников активно браться за перо или за мышь с клавиатурой, т.е. жаловаться в антимонопольный орган. Об этом говорится в пресс-релизе Архангельского регионального отделения УФАС России.

Заказчик разработал «неправильную» или «несправедливую» документацию, не позволяющую принять участие в торгах – жалоба.

Комиссия не допустила твою заявку или, наоборот, допустила заявку конкурента – жалоба.

Практика рассмотрения Архангельским УФАС России жалоб наводит на крамольную мысль, что порой некоторые заявители жалуются лишь для того, чтобы насолить Заказчику. Они, руководствуясь принципом, что при закупках все средства хороши, пишут заведомо необоснованные жалобы, в т.ч. используя туманные формулировки «есть основания полагать» или «из достоверных источников известно». Делается это, видимо, в надежде, что УФАС обнаружит хоть какое-нибудь нарушение и аннулирует торги или хотя бы накажет заказчика рублем.

На кого больше всего любят жаловаться в регионе? Конечно же, на областных заказчиков. Из 170 жалоб, рассмотренных Управлением по существу в 1 полугодии 2018 года (т.е. без учета возвращенных и отозванных), на долю федеральных заказчиков приходится 31, областных – 74, муниципальных – 65 жалоб. Необоснованными признаны: по федеральным заказчикам 23 жалобы (74%), по областным – 67 жалоб (90,5%), по муниципальным – 39 жалоб (60%). Картина год от года не меняется.

Эти цифры сами за себя говорят о качестве большей части жалоб, резюмируется в пресс-релизе ведомства.

02 август 10:17 | : Экономика

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