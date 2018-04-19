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«Аквилон Инвест»: В августе - два новых жилых комплекса и уникальные скидки

В конце лета холдинг «Аквилон Инвест» планирует начать продажи квартир в двух новых жилых комплексах в Архангельске и Северодвинске, сообщает пресс-служба холдинга.

Кроме того, только в августе при покупке квартир в новостройках от холдинга «Аквилон Инвест» предоставляются уникальные условия.

По акции «Полный фарш» можно получить в подарок полный ремонт квартиры «под ключ» или выбрать скидку в 5 тысяч рублей с каждого квадратного метра ее площади. Подробности по телефону 65-00-08.

Также в августе при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того, при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м. Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.

Что касается новых проектов, то в Архангельске 14-этажный жилой комплекс общей площадью более 16 тыс. кв. м разместится на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный канал. Здесь за счет компании расселены два деревянных многоквартирных и один частный дом. В трехсекционном доме предусматривается 195 квартир различной планировки, спроектированных по передовой европейской технологии «Разумные метры» с высотой потолков 3 м. Все квартиры сдаются с белой отделкой, возможен дозаказ чистовой отделки «под ключ».  Вход в парадные спроектирован со двора, в котором выполняется комплексное благоустройство с установкой детской игровой и спортивной площадки, оборудование зоны отдых для взрослых, монтаж системы наружного освещения, устройство гостевых парковок и пешеходных тротуаров.

В Северодвинске новый жилой комплекс разместится  на пересечении ул. Индурстриальная – пр. Беломорский. Он включает две очереди общей площадью около 23 тыс. кв. м. В новом жилом комплексе предусматривается до 320 квартир, от студий до евро-четырехкомнатных, а также помещения общественно-делового назначения на первом этаже. Особенностью проекта является большой закрытый внутренний двор с комплексным благоустройством, под которое отводится до 60% площади земельного участкам (в т. ч. до 20% - на озеленение). Во дворе устанавливаются детская и спортивная площадки с антитравматическим покрытием, организуется зона отдыха для взрослых, велопарковка, а также гостевая автомобильная стоянка. Проезды асфальтируются, а тротуары выполняются из мелкоразмерной плитки. Для наружного освещения придомовой территории используются энергосберегающие светодиодные светильники.

Предварительные заявки на приобретение квартир в новых жилых комплексах можно сделать по телефонам: 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.

СПРАВКА

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» - одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости - создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Холдинг «Аквилон Инвест» является трехкратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015, 2016 и 2017 годах. Также компания входит в ТОП-50 Единого реестра застройщиков России.

В активе холдинга более 70 построенных объектов различного назначения общей площадью 600 тысяч кв. м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, многофункциональных торгово-развлекательных центров и офисных зданий. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок. Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами «Аквилон Инвест» являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты. 

Центральный офис в Архангельске:

ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж.

Телефон/факс: (8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35

Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru

Офис в Северодвинске:

Ул. Ломоносова, 85 к. 1 (1-й этаж)

Телефон: (8184) 52-00-00

Офис в Санкт-Петербурге:

Московский пр. 102, 1 этаж.

Телефон: (812) 34-11111

01 август 11:40 | : Экономика

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