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Хроники капремонта: В Виноградовском районе сданы шесть домов с новыми теплоузлами

Поселок Сельменьга Виноградовского района, где сегодня проживает более тысячи человек, отделяет от «большой земли» паромная переправа через Северную Двину.

Раньше это был богатый лесной поселок – здесь работал леспромхоз, который обеспечивал работой и средствами к существованию большинство его жителей. Детский сад и полная средняя школа, своя амбулатория – все это удалось сохранить, несмотря на годы постперестроечного лихолетья, когда в стране рушился лесной комплекс. Несколько лет назад в Сельменьгу пришла ПЛК – Поморская лесная компания, затем, когда прошел процесс ее реорганизации путем слияния с УЛК (Устьянский лесной комплекс) Владимира БУТОРИНА, экономика поселка начала выправляться. Сегодня местные жители снова обеспечены работой – УЛК дала им 200 рабочих мест. А те, кто приезжает в поселок наездами, сразу почувствовали разницу. Так, Павел ЕЛИСЕЕВ, инженер строительного контроля ООО «Архангельский энергетический аудит», отметил, что в Сельменьге зимой расчищены дороги, горят фонари, чувствуется благоустройство – это очень резко бросается в глаза по сравнению с соседней Рочегдой.

Этим летом в Сельменьге полным ходом идет капитальный ремонт многоквартирных домов. Их в поселке немного – по словам заместителя главы поселения Анны ОДОБЕЦКОЙ, всего 8 арбалитовых двухэтажек. В шести капремонт внутридомовых инженерных систем и электроснабжения уже проведен, еще на один дом в ближайшее время зайдет ООО «Атлека», а вот восьмой дом пришлось признать аварийным и думать над расселением.

Работы по электрике здесь вела вологодская компания «ЗемСтрой», а всю инженерку делали их коллеги из ООО «Идеал Строй».  Эта организация занимается капремонтами в Архангельской области с 2013 года, начинали с Каргополя, затем были Коноша, Плесецк, Вельский и Устьянский районы. Что касается видов работ, то, по словам директора компании Андрея ЗИБИНА, они выполняют весь комплекс общестроительных работ – и инженерку, и фасады, и крыши. По процентам 60-ти объектов, ремонтируемых ООО «Идеал Строй», в Фонд капремонта приходят благодарности от управляющих компаний и жителей домов. Секрет в том, что Зибин, профессиональный строитель, знающий стройку от А до Я, вникает во все тонкости происходящего и по всем вопросам всегда держит связь с кураторами Фонда, стройконтролем и с представителями муниципальных образований, в которых берет подряды.

«Работают ребята быстро и качественно», - так характеризует подрядчика инженер строительного контроля Павел ЕЛИСЕЕВ. А куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Андрей КЛЕПИКОВ отмечает, что на чертежи и отчеты, которые предоставляет «Идеал Строй», приятно смотреть – видно, что все выполнено супер профессионально. «Реакция на возникающие по работе на объектах вопросы со стороны директора компании мне очень импонирует, - говорит Андрей Леонидович. – Любые проблемы с Зибиным решаются оперативно».

24 июля работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения шести домов (ул.Двинская, 11, 12,13, 14, 15 и ул.Некрасова, 16) приняты комиссией, осталось произвести теплоизоляцию. Все работы ведутся согласно краткосрочной программе капитального ремонта МКД, заказчиком выступает Фонд капремонта Архангельской области.

«Нами выполнены работы по устройству холодного, горячего водоснабжения и отопления, - рассказывает генеральный директор ООО «Идеал Строй» Андрей ЗИБИН. - Полностью сделаны современные новые тепловые пункты – раньше их в этих домах не было. Была одна задвижка – тепло либо было в доме, либо не было. Теперь все регулируется и отслеживается, специальный прибор записывает все данные, которые можно отследить в режиме реального времени в любой момент отопительного сезона».

«В эксплуатации такие тепловые узлы гораздо удобнее и надежнее, чем их предшественники, - уточняет наладчик электромонтажного оборудования Семен МАЦАК. – Они более понятные, потому что в приборах предыдущего поколения нужно было загружать специальную программу через компьютер, а здесь достаточно прийти с флэшкой и скачать все данные».

Семен Мацак отметил, что данное оборудование позволяет передавать все данные в режиме реального времени на пульт, однако это требует определенных затрат, на которые в Сельменьге вряд ли пойдут.

В любом случает – от установки новых теплоузлов будет ощутимая выгода для собственников квартир – платить они будут гораздо меньше, ведь теперь УК и теплоснабжающая организация будет четко видеть, сколько гигакалорий потребил дом, - и в квитанциях жильцов не будет лишних цифр от того, что теплотрасса плохо утеплена и по сути топит улицу.

«Везде, где стоят такие счетчики, люди платят вдвое меньше», - отметил Семен Иванович.

Жители дома довольны этим обстоятельством – у них не возникло претензий к качеству работ, акты приемки подписаны собственниками по каждому подъезду. А директор управляющей компании Анатолий УХАРКИН и представитель администрации МО «Борецкое» Анна ОДОБЕЦКАЯ отмечают, что рабочие помогли им еще и в решении ряда других вопросов – на селе, где нет своих специалистов,  это дорогого стоит.

Отзывчивость – вот главный эпитет, которым наградили рабочих «Идеал Строя» в Сельменьге.

«Они показали себя ответственными, исполнительными и очень отзывчивыми, что крайне редко бывает, - говорит Анатолий Николаевич Ухаркин. – Мы в процессе работ периодически созванивались с руководителем организации, решали текущие вопросы, реально слышали друг друга. Будем надеяться, что отопительный сезон покажет все плюсы проведенных работ, а жильцы, которые недополучали тепло, получат его. А ребятам из «Идеал Строя» желаю процветать, развиваться, качественно работать и приносить радость людям».

 

 

 

 

26 июль 15:10 | : Экономика

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