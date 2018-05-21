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Годзиш: Архангельск ставит задачу построить 50 многоквартирных домов

Муниципалитет Архангельска ставит перед собой задачу построить 50 многоквартирных домов, об этом заявил глава города Игорь Годзиш в ходе заседания общественного совета Исакогорского и Цигломенского округов.

«По состоянию на июль 2018 года, аварийным признано более 400 тысяч квадратных метров жилья. Исходя из опыта строительства и эксплуатации, который мы получили за последние два года, наиболее целесообразным и экономически правильным является возведение девятиэтажных домов модернизированной 93-й серии. По ним возникло меньшее количество претензий по качеству. Кроме того, раньше, когда мы расселяли людей, старые дома зачастую оставались стоять на своем месте. Мы запланировали в программе необходимость демонтажа 200 таких домов. В этом году планируем убрать порядка 50, в следующем году темпы надо будет нарастить», - пояснил Игорь Годзиш.

Не менее важная проблема, которая волнует не только жителей Исакогорки и Цигломени, но и всего города – состояние дорог. Сейчас ведется расширение Ленинградского проспекта, который в час пик задыхается от пробок. При этом существуют серьезные задачи, связанные с продлением Московского проспекта. Речь идет о продлении магистрали на первом этапе - до улицы Энтузиастов, а далее – до улицы Ленина.

О том, что будет сделано в рамках программы «Архангельск-2021» в Исакогорке и Цигломени рассказал глава окружной администрации Валерий Авдеев. Для улучшения транспортной системы и дорожной инфраструктуры запланировано проектирование ремонта пешеходного моста через реку Волохница, обновление межквартальных проездов. Будут устанавливаться новые остановочные павильоны, на 2018 год в плане в Исакогорском округе: ул. Вычегодская, 2; ул. Зеньковича, 8 и ул. Тяговая, 27, в Цигломенском: ул. Кирпичный завод, 15; ул. Цигломенская, 19 и на ул. Куйбышева (по направлению в город).

– Продолжится благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В 2018 году работы в проекте по формированию комфортной городской среды участвуют дома по адресам: ул. Клепача, 1 и ул. Лочехина, 11, корпус 1. Список формируется ежегодно на основании заявок, поступающих от собственников. Внимание будет уделено благоустройству территории, модернизации водоразборных колонок, текущему ремонту пешеходных деревянных тротуаров, ремонту учреждений социальной сферы, – рассказал Валерий Авдеев.

Жители на заседании общественного совета высказали свои пожелания к власти. Говорили о необходимости решить вопрос с баней, улучшить ситуацию с освещением улиц, с работой пассажирского транспорта, активнее ремонтировать дороги.

25 июль 12:32 | : Экономика

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