«Аквилон Инвест»: В Архангельске на Обводном канале вырастет новый жилой комплекс

14-этажный жилой комплекс общей площадью более 16 тыс. кв. м разместится на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный канал, сообщает пресс-служба холдинга «Аквилон Инвест».

Участок, на котором разместится новый жилой комплекс, приобретен холдингом «Аквилон Инвест» по программе развития застроенных территорий. Здесь за счет компании расселены два деревянных многоквартирных дома и один частный дом. Этот район характеризуется развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности расположены школы №11 и №45, три детских сада, детская поликлиника и стоматология, Архангельский городской культурный центр.

Проект ЖК выполнен архангельская компания «АриКон и Ко». Здание возводится из экологичного и энергоэффективного кирпича по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен в 770 мм. Предусмотрено остекление балконов и лоджий. Жилой комплекс оборудуется современными инженерными системами, включая автоматизированный тепловой пункт и бесшумные лифты импортного производства.

В трехсекционном доме Г-образной формы предусматривается 195 квартир различной планировки, спроектированных по передовой европейской технологии «Разумные метры» с высотой потолков 3 м. Все квартиры сдаются с белой отделкой, возможен дозаказ чистовой отделки «под ключ». На 1-м этаже предусмотрены помещения общественно-делового назначения с отдельными входами со стороны пр. Обводный канал и ул. Садовая. Вход в парадные спроектирован со двора, в котором выполняется комплексное благоустройство с установкой детской игровой и спортивной площадки, оборудование зоны отдых для взрослых, монтаж системы наружного освещения, устройство гостевых парковок и пешеходных тротуаров.

Напомним, что строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» продолжает активное участие в городской программе столицы Поморья по развитию застроенных территорий. Холдинг уже расселил более 20 домов, предоставив жилье около 300 горожанам. При этом на двух участках уже построены новые здания площадью более 50 тыс. кв. м. В квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – Набережная Северной Двины, где за счет холдинга «Аквилон-Инвест» расселено 4 аварийных дома ведется строительство нового ЖК «Green Park» общей площадью 22 тыс. кв. м. Также на месте расселенного аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1 строится ЖК «Зеленый квартал-2» площадью более 10 тыс. кв. м. Практически завершено расселение 5 аварийных деревянных домов на участке площадью почти 1 га в районе ул. Урицкого – набережная Северной Двины. Здесь известным финским архитектором Юкка Тикканеном спроектирован жилой комплекс площадью 22,6 тыс. кв. м.



Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга в Архангельске и Северодвинске проекты 6-ти новых жилых комплексов площадью порядка 100 тыс. кв. м.

СПРАВКА

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» - одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости - создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Холдинг «Аквилон Инвест» является трехкратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015, 2016 и 2017 годах. Также компания входит в ТОП-50 Единого реестра застройщиков России.

В активе холдинга более 70 построенных объектов различного назначения общей площадью 600 тысяч кв. м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, многофункциональных торгово-развлекательных центров и офисных зданий. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок. Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами «Аквилон Инвест» являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты.

Центральный офис в Архангельске:

ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж.

Телефон/факс: (8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35

Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru

Офис в Северодвинске:

Ул. Ломоносова, 85 к. 1 (1-й этаж)

Телефон: (8184) 52-00-00

Офис в Санкт-Петербурге:

Московский пр. 102, 1 этаж.

Телефон: (812) 34-11111