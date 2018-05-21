АПК Архангельской области: В Вельском районе будут выращивать форель

В крестьянско-фермерском хозяйстве Геннадия Козырева в Вельском районе готовится к открытию акваферма по разведению форели. Здесь планируют выращивать до 30 тонн товарной рыбы и до 400 тысяч мальков в год.

Смонтировано и готово к работе необходимое оборудование: две установки замкнутого водоснабжения, в том числе инкубатор и садки для мальков, вырастной бассейн для рыбы. В помещениях будет круглогодично поддерживаться постоянный температурный режим в 12–17 градусов, необходимый для выращивания форели.

1,5 миллиона рублей на развитие производства КФК Козырева получило за счет выигранного областного гранта начинающим фермерам. Кстати, проект создания хозяйства по разведению и выращиванию рыбы впервые стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов.

Чтобы запустить комплекс в работу, необходимо закупить кислородную станцию, икру и мальков для разведения, а также стартовый объем кормов. С этой целью фермер подал заявку в областной фонд «Развитие» и на днях получил льготный займ под 6,75 процента годовых в размере двух миллионов рублей.

По словам заместителя главы КФК Аркадия Тимохина, акваферма начнёт работу в августе этого года. В планах – приобретение ещё четырёх установок замкнутого водоснабжения за счёт кредитных средств.

— Благодаря установке замкнутого водоснабжения, озонированию, созданным температурным условиям рыба растёт круглый год. Если здесь мы можем вырастить из икринки рыбу весом в килограмм за год, то в естественной среде на это потребуется три–четыре года, – рассказал Аркадий Тимохин.

Выращенную товарную рыбу планируется реализовывать в Вельском районе, в том числе в учреждениях социальной сферы.

При успешном развитии аквафермы КФК планирует расширить производство, закупив дополнительное оборудование, и выращивать не только форель, но и осетра, муксуна и другую рыбу.

Для увеличения объёмов аквапроизводства председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев предложил проработать вопрос о дальнейшем доращивании товарной рыбы в естественных водоёмах.

Мальков будут выращивать в садках до определённых параметров, а потом выпускать в озера. С этой целью министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области готово в 2019 году провести необходимые исследования вельских озёр.

На сегодняшний день в Архангельской разведением и выращиванием рыбы занимаются восемь хозяйств.

«В 2017 году объем выращенной в промышленных условиях форели в Архангельской области составил 111 тонн, однако потенциал намного больше. Именно поэтому сегодня в регионе особое внимание уделяется аквакультуре, ведь это позволяет создать условия для стабильного обеспечения северян доступной и разнообразной рыбной продукцией», – рассказала министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

В рамках государственной поддержки рыбоводным хозяйствам Архангельской области за счёт средств регионального бюджета ежегодно выделяются субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал.

Сегодня министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области начало разработку проекта по созданию интернет-ресурса, позволяющего предпринимателям и населению расширить или создать бизнес по разведению рыбы.

В каждом муниципальном образовании будет сформирован ряд приоритетных участков с доступом к коммуникациям и инфраструктуре и без ограничений по водопользованию для выращивания водных биоресурсов.

Сегодня именно отсутствие информации о водных объектах, пригодных для аквакультуры, сдерживает развитие товарного рыбоводства.

На интернет-портале будет размещена информация о координатах предлагаемых рыбоводных участков, их размерах и площади, совместимости их с возможностью любительского лова рыбы на этих водоёмах. Это поможет определить затраты на ведение бизнеса и оценить экономическую выгоду.

В 2017 году уже было предложено 16 участков в Онежском, Приморском и Холмогорском районах. В этом году запланирована аналогичная работа в Няндомском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.