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В Вельском районе модернизирована ферма на 240 голов: на одну корову здесь приходится 8,3 тонны молока в год

В Вельском районе Архангельской области завершена реконструкция молочно-товарной фермы на 240 голов в деревне Мелединская. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Изначально старую ферму планировали закрыть, но затем собственник – предприятие «Важское» решило вложить средства в ее реконструкцию.

За восемь месяцев был построен новый животноводческий двор, установлено необходимое оборудование, проведены пуско-наладочные работы, и в марте 2018 года ферма введена в эксплуатацию.

Благодаря этому поголовье дойного стада было увеличено с 80 до 136 голов, а в перспективе планируется довести его до 240.

До конца 2018 года предполагается провести реконструкцию второго животноводческого двора для содержания телят, коров в сухостойном периоде (перед отелом, когда животное перестаёт давать молоко) и размещения «родильного» отделения.

С вводом в строй фермы производство молока в Мелединской вырастет более чем на 1 000 тонн и составит 2 850 тонн в год, поголовье скота будет увеличено на 140 коров.

Ежегодно АО «Важское» проводит реконструкцию, строительство или капитальный ремонт производственных зданий. За 17 лет было введено более десяти объектов. В 2017 году был построен телятник для выращивания ремонтного молодняка на 360 голов, ранее введены в эксплуатацию ферма на 246 голов и два двора животноводческого комплекса в деревне Олюбинская на 800 голов дойного стада.

АО «Важское» стало первым сельскохозяйственным предприятием Архангельской области, которое с 2011 года начало внедрять автоматизированную систему добровольного доения коров. На предприятии введены таких 13 систем, именно с этой целью были модернизированы старые и построены новые фермы. Общие инвестиции в проект за семь лет составили 230 миллионов рублей, было создано более 20 новых рабочих мест.

«Важское» на сегодняшний день – одно из самых крупных сельхозпредприятий в Архангельской области. На одну корову приходится 8,3 тонны молока в год, что является очень хорошим показателем. В среднем по России он составляет 6,6 тонн. Это позволяет предприятию производить 14,5 тысячи тонн сырья, которое идёт в Архангельск на переработку», – рассказал Владимир Петров, генеральный директор акционерной компании «Альянс-Менеджмент», в состав которого входит АО «Важское».

С 2018 года предприятие приступило к реализации нового инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса на 640 голов крупного рогатого скота с добровольной системой доения. Реализация проекта рассчитана на 2018–2019 годы, его стоимость 262 миллиона рублей. В результате производство и реализация молока вырастет до 16,4 тысячи тонн в год.

«Хозяйство за счёт собственных оборотных средств, без привлечения кредитных ресурсов ремонтирует и строит фермы с улучшенным содержанием дойного и общего стада, с доением на роботизированных комплексах. За десять лет хозяйство в три раза увеличило производство молока, численность поголовья – в два раза и нацелено на дальнейшее развитие», – оценил работу АО «Важское» председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Он отметил, что поддержка сельхозпроизводителей, реализация государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия является одним из приоритетов деятельности регионального правительства.

«Мы субсидируем товарную продукцию, в том числе производство молока первого и второго сорта. Хозяйствам из отдалённых территорий предоставляются дополнительные субсидии из областного бюджета – до трёх рублей семидесяти копеек на один килограмм молока. Кроме того, в рамках программы устойчивого развития сельских территорий строится жильё для специалистов, дороги, обеспечивается электрификация и газификация села. Эти и другие меры государственной поддержки сельхозпроизводителей будут продолжены», – подчеркнул Алексей Алсуфьев.

23 июль 10:35 | : Экономика

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