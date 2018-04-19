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План капремонта в Коряжме

16 июля в администрации города утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2020-2022 годы.

Как сообщила редакции «ТК» главный специалист управления муниципального хозяйства и градостроительства Елена Надолинская, в него вошли дома: Ломоносова, 12, 3г и 7в, Ленина, 19, Архангельская, 27, 27а, 7, Кирова, 15, 29, Сафьяна, 19, Гоголя, 2 и Набережная, 11.

Напомним, в 2017-м отремонтированы в том числе дома, запланированные на
2018-й. В семи из них работы завершатся в текущем году. Это стало возможным благодаря тому, что в Коряжме заметно повысилась собираемость взносов на капремонт. В результате появились дополнительные деньги, которые были направлены на финансирование работ в домах, включенных в краткосрочный план 2018 года. В связи с чем в нынешнем сезоне выполняется краткосрочный план 2019-го, в который включены 11 многоквартирных домов.

Елена Надолинская отметила, что, начиная с 2016 года, региональный оператор выполняет не комплексный, а выборочный капремонт – в том объеме, на который хватит взносов, собранных по дому за 30 лет действия программы.

(по материалам tk-online)

 

20 июль 12:09 | : Экономика

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