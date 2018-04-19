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Все флаги в гости будут к нам. Архангельску необходим демпинг на портовые сборы

Существующий сегодня размер портовых сборов тормозит развитие региона в целом.

С таким заявление выступил представитель Архангельского тралфлота на корпоративном кластере.

Иван Влазев:

«Необходимо снизить портовые сборы для судов, заходящих в порт Архангельск не для коммерческих рейсов, а для проведения ремонта. А в настоящее время сумма портовых сборов для всех судов одинакова. Развитие направления по привлечению грузовладельцев в порт Архангельска и продвижение города как места перевалки грузов, в том числе, рыбной отрасли, заметно увеличит число судозаходов. А это значит, что увеличится потребность в проведении ремонтных работ».

По его же мнению, необходимо приложить максимум усилий для привлечения в архангельский док судовладельцев из других регионов.

Пока же в нашем доке в среднем ремонтируются 17 судов в год.

 

20 июль 11:51 | : Экономика

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