Хроники Фонда капитального ремонта АО: На Троицком, 64 началась покраска фасада

На этом доме после капремонта уже сдана крыша, до конца августа подрядчики рассчитывают закончить ремонт фасада

Работы по капитальному ремонту фасада «сталинки» на Троицком проспекте, 64 в Архангельске вышли на новый этап – с 17 июня рабочие подрядной организации приступили к покраске. Сегодня практически закончен торец, выходящий на площадь Ленина.

Напомним, что фасад на этом знаковом для Архангельска объекте преображает ООО «СЗСК» (Северо – Западная строительная корпорация), с большим опытом по такого рода работам, а также усилению фундаментов, ремонту крыш и замене коммуникаций.

Как рассказал прораб ООО «СЗСК» Антон БЕЛОКОНЬ, в настоящее время полностью демонтирован и восстановлен цоколь по периметру всего здания – это порядка 180 м2. Со стороны Троицкого проспекта и торца улицы Воскресенской сделано восстановление декоративного элемента цоколя для сохранения архитектурного облика здания. Кроме того со стороны Троицкого, Воскресенской и улицы Карла Либкнехта полностью произведена перетирка штукатурки (порядка 2000 м2), а также восстановление штукатурки по сетке в тех местах, где это необходимо. Восстановлена кирпичная кладка – на нее ушло примерно 650 кирпичей - это по цоколю, декоративным элементам, балконным свесам.

«Красим пока в три цвета, - пояснил Антон Белоконь, – по технологии у нас идет 4 цвета - цоколь серый, с первого этажа -насыщенный бежевый, декоративные элементы – ванильный, и все, что выше второго этажа – нежно желтый. Цоколь пока не красим – он будет краситься в последнюю очередь».

Прораб подрядной организации заверил, что все материалы, используемые для оштукатуривания, шпаклевки и покраски здания, хорошего качества.

Прораб СЗСК отметил, что ориентировочно к 1 августа они будут готовы показать покраску принимающей стороне – и дальше развернутся во двор – будут красить фасад там. По подсчетам Антона Александровича, работы со стороны двора займут три – четыре недели: перетереть, восстановить, где надо, штукатурный слой и покрасить.

Отдельной сложностью на Троицком, 64 были балконы, проект по ним будет готов в течение недели – и подрядчик приступит к работам. Антон Белоконь пояснил, что балконы уже в таком состоянии, что для них не подходило элементарное восстановление: разрушение очень сильное - это видно даже невооруженным глазом.

«По итогу обследования будет дано заключение, как восстанавливать, какими составами и в каком виде должны быть балконы – в профлисте или с сохранением исторической обрешетки. Визуально мы приведем их в единый вид, - говорит Антон Белоконь. - Чтобы было красиво, под замену пойдут также общие окна подъездов: все деревянные рамы заменим на пластиковые».

Несколькими днями ранее на Троицком, 64 был закончен капитальный ремонт крыши, который проводило вологодское ООО «Атлека», - компания, зарекомендовавшая себя отличным качеством и хорошими темпами работ.

На этом объекте сроки работ пришлось увеличить – подрядчик столкнулся с массой дополнительных работ, которые не были обозначены в дефектной ведомости и осмечены. Речь, прежде всего, о стропилах, которые, по словам прораба ООО «Атлека» Георгия МИХАЙЛОВСКОГО, полностью прогнили.

В целом по этой металлической фальцевой крыше произведены все необходимые стандартные виды работ – восстановлена мембрана для сбора конденсата, частично поменяны стропильные ноги и кобылки, поменяна вся обрешетка, установлены леерное ограждение высотой 1,2 м, дополнительные вентиляционные короба для вентиляции чердачных помещений, заменены водосточная система, вытяжки канализационных стояков.

Из дополнительных работ добавился капельник для защиты фасада, он делается по всему контуру крыши, пояснил инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Кирилл БАЛАНДИН.

Отдельно отметим, что вся стропильная система крыши была подвергнута огнебиозащите.