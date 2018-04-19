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Предателей просят не беспокоиться. "Севмаш" завлекает 60 тысячами в месяц

В субботу на «Севмаше» прошел «день открытых дверей».

Ведущее предприятие российской оборонки испытывает дефицит кадров в полторы тысячи сотрудников, именно столько нужно принять на работу, чтобы справиться с имеющимися в «портфеле» госзаказами.

Особая потребность сегодня в слесарях-монтажниках судовых, трубопроводчиках судовых, сборщиках корпусов металлических судов и станочниках высокой квалификации. Но отбор очень жесткий, из 100 претендентов вряд ли возьмут и 40.

Дело не только в профессионализме, но и в здоровье, в моральных качествах, и в биографии (отсутствие судимостей)… работа на «Севмаше» связана с гостайной.

Из привлекательных моментов - стабильность, жилищная программа, и средняя зарплата на предприятии в 60 тысяч рублей, с учётом вспомогательного персонала.

А вот женских вакансий на предприятии практически нет. И еще, каждый третий работник «Севмаша» - пенсионер, «старая гвардия». Это к вопросу о пенсионной реформе…

18 июль 08:49 | : Экономика

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