Архангельск: Лето - время для сноса

Самовольно возведенные гаражи и здания, а также нестационарные объекты торговли убираются с улиц города по решению специальной комиссии.

Владельцам «ракушек» и ларьков администрации округов дают возможность самостоятельно вывезти вещи и убрать конструкции, однако этим пользуются не все. Более того, некоторые владельцы пытаются в судебном порядке оспорить решение городской власти о сносе.

- В администрацию Ломоносовского округа неоднократно поступали жалобы на шум и грязь у павильона около дома №33 по улице Выучейского. Более того, в ходе рейда с участием управления торговли и полиции были выявлены факты незаконной продажи пива в данной торговой точке. В результате было принято решение о сносе самовольной постройки. Сейчас предприниматель через суд пытается оспорить данное решение, утверждая, что земельный участок был предоставлен ему для установки ларька ТСЖ «Высота». Действительно ли жители дома проголосовали на общем собрании за размещение на отмежеванной территории такого заведения, пока неизвестно, - рассказал о ситуации начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской инфраструктуры Вадим Бровкин.

Для принятия решения об установке какого-либо сооружения или строения на общедомовой территории, действительно, недостаточно решения председателя ТСЖ или директора УК: необходимо, чтобы проголосовали сами жители.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)