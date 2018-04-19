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«Аквилон Инвест»: В июле 7 «черных пятниц» на неделе

С 16 по 29 июля скидки на квартиры в жилых комплексах «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске составляют   до 200 тысяч рублей! При этом чем больше квартира, тем больше выгода.

И это еще не все! Скидки по акции суммируются с другими акциями и спецпредложениями компании. Поэтому вторая половина июля – наиболее выгодное время, чтобы успеть выгодно забронировать квартиру! Все подробности можно узнать в центральном офисе холдинга «Аквилон Инвест» на ул. Попова, 14 (6-й этаж) и по телефону 65-00-08.
 
Сегодня «Аквилон Инвест» предлагает большое количество планировок на любой вкус: от компактных студий и классических одно-, двух- и трехкомнатных квартир до евро-четырехкомнатных вариантов.
 
Именно холдинг «Аквилон Инвест» реализует в своих комплексах передовые планировочные решения жилых пространств – технологию «Разумные метры». В России такие планировки стали популярны в первую очередь у семей, которые хотели расширить жилое пространство, например, переехав из «однушки» в «двушку». «Евродвушки» по метражу хоть и меньше классических двухкомнатных квартир, однако больше однокомнатных и позволяют эргономично организовать жилое пространство: «однушка» по сути приобретает функционал «двушки». Такая квартира - подходящий вариант и для семьи с маленьким ребенком и ограниченным бюджетом. Очевидно, что, когда дети подрастут, понадобится жилье большей площади, но пока ребенок маленький, «евродвушки» достаточно. Кроме того, такая квартира может легко трансформироваться в той или иной тип в зависимости от текущих предпочтений в семье.

Европланировки комфортнее и продуманнее классических. Ведь в них на смену ненужным квадратным метрам в коридоре приходят просторные кухни-гостиные, а спальные комнаты, где человек проводит минимум времени, сокращаются. Планировки «Разумные метры» помогают сохранить личное пространство для каждого члена семьи и в то же время обеспечить комфортную общую зону.
 
По документам, к примеру, «евродвушка» все равно будет считаться однокомнатной квартирой, хотя по площади она будет больше классического варианта. Функциональность ее также выше, однако заменить полноценную двухкомнатную квартиру «евродвушка» все же не сможет. Стоимость за квадратный метр у европланировок и классических вариантов квартир, как правило, не отличается, но ценовое преимущество у евроквартир все-таки есть - это возможность избежать переплаты за нефункциональные квадратные метры благодаря отсутствию коридоров.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 7-ти новых жилых площадью порядка 100 тыс. кв. м.
  

17 июль 09:19 | : Экономика

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