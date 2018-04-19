Северодвинск завершает первый этап замены лифтов - 2018

Монтажники, которые работают по замене 53 лифтов в Северодвинске, выходят на финишную прямую – на сегодняшний день готовность объектов достаточно высокая – от 83 до 93%.

Об этом сообщил директор ООО «Лифтремонт» Алексей ШКЛЯКОВ, который осуществляет строительный контроль по программе замены лифтового оборудования в Северодвинске.

По его словам, по ряду позиций рабочие идут впереди графика. Самый высокий процент готовности (93%) в настоящее время по домам 6, 40, 42 по Приморскому бульвару и дому 16 по улице Лебедева. По этим адресам уже произведена предварительная приемка.

88% готовности лифтов - по адресам: Приморский бульвар, 32, пр.Бутомы, 12/ф, ул.Макаренко, 30, ул.Лебедева,2.

Напомним, что аукцион на 150 лифтов для Северодвинска выиграл Щербинский лифтостроительный завод – его лифты уже устанавливались в городе корабелов в прошлом году. Работы ведутся по 53 лифтам в 17 домах на Приморском бульваре, 6, 32, 40, 42, ул.Бутомы, 12 «а», 8, ул.Макаренко, 27, 30, 31, ул.Комсомольской, 33, 35 и 37, ул.Лебедева, 2, 14, 16, ул.Ломоносова, 102 «а» и ул.Юбилейной, 49/48.



