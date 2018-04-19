Смотрите... это может быть вашим. "Аквилон Инвест" показал свои новостройки

В минувшие выходные холдинг «Аквилон Инвест» провел очередные экскурсии по своим объектам в Архангельске и Северодвинске. Всем участникам были предоставлены дополнительные скидки для покупки жилья размером до 230 тыс. рублей.



Жители столицы Поморья и города корабелов смогли побывать на строительных площадках, познакомиться с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин».



В Архангельске экскурсанты помимо строящихся жилых комплексов – первого в регионе эко-дома «GreenPARK» и ЖК «Зеленый квартал-2» посетили уже построенные ЖК «ALPHA» и ЖК «Омега Хаус» на набережной Северной Двины. В Северодвинске они побывали на стройплощадках ЖК « Nordica » и ЖК «Атмосфера», а также в готовом ЖК «Шоколад».



Участникам экскурсии рассказали о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест». Так на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодской началось возведение 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» - 12-этажного дома на 108 квартир, а на набережной Северной Двины в районе ул. Суворова возводится новый ЖК бизнес-класса DVINA HOUSE. В Северодвинске начинается строительство жилого комплекса на пересечении ул. Индурстриальная – ул. Беломорская. Это будет пятиэтажный дом общей площадью около 15 тыс. кв. м - порядка 300 квартир с большим внутренним двором и комплексным благоустройством.



Специалисты холдинга рассказали о скидках при покупке квартир, проконсультировали по ипотечным программам, помогли подобрать оптимальный вариант нового жилья.

- Только в июле приобрести квартиру с полной чистовой отделкой в новых домах в Архангельске и Северодвинске от холдинга «Аквилон Инвест» можно на условиях, комфортных для каждого. Ежемесячный платеж по ипотеке может составлять всего от 9,9 тыс. рублей! - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.



Также в июле при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того, при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м. Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.



Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 7-ти новых жилых площадью порядка 100 тыс. кв. м.