"Люди не готовы жить в новой системе сбора мусора". Взгляд депутата АрхГорДумы

Когда в конце 2016 года был принят федеральный закон № 486-ФЗ, стало понятно – назревают перемены в сфере сбора и утилизации бытовых отходов. Я тогда предлагал депутатскому корпусу обратить серьезное внимание на проблему, тем более, что для Архангельска она очень актуальна.

Однако власть, так как закон больше времени на раскачку не предусматривал, озаботилась этим вопросом лишь в конце мая этого года, в разгар дачно-посадочной поры, когда в спешном порядке был избран региональный оператор ООО «Экоцентр». Поэтому сегодня мало кто из жителей области задумывается о последствиях нововведений в сфере сбора, транспортировки и утилизации ТКО. Да, теперь надо говорить о твердых коммунальных отходах - так теперь называется бытовой мусор, выбрасываемый жильцами многоквартирных домов.

То, что архангелогородцы не готовы жить в новой системе сбора и утилизации, показал и семинар для председателей советов многоквартирных домов, который я собрал в Архангельске 11 июля. Отчего люди пришли в недоумение?

Первое, что введение новой системы вызвано не инициативой снизу, а изменениями федерального законодательства. Поэтому маховик перехода к новым условиям уже не остановить.

Второе – и это вопрос на сегодня главный - вывоз бытовых отходов переходит из жилищной услуги в коммунальную. Т.е., если раньше можно было хоть как-то регулировать сумму оплаты за вывоз, то теперь все будут платить из расчета количества проживающих в квартире, помноженное на норму накопления. Тариф областное Агентство по тарифам и ценам Архангельской области утвердит до 1 сентября.

Третье - тариф будет единый и для "деревяшки", и для элитного жилья, и на окраине, и в центре города.

Но еще большее недоумение аудитории вызвало сообщение, что право собственности на мусор (тоже новый термин!) переходит к региональному оператору только с момента попадания мусора в мусоровоз. Т.е. только с этого момента начинается красивая история о его транспортировке, сортировке, обеззараживанию, извлечению полезных фракций и захоронению. При этом весь мусор, который разлетелся во время перегрузки или лежал рядом с контейнером, так и останется лежать, пока его не подберет собственник. Потому что обязанность по содержанию контейнерных площадок отныне лежит на собственниках многоквартирного дома, если площадка входит в состав общего имущества. Если нет – убирать придется собственнику земельного участка, на котором расположена площадка. Т.е. скорее всего, муниципалитету.

Однако кое-что, пока еще есть время, можно изменить. И начинать надо с вдумчивого подписания договоров с региональным оператором. Считаю, что именно от этого будет зависеть сбор мусора - кто, как и сколько. Региональный оператор – ООО «ЭкоЦентр» - компания коммерческая. Договоры, которые будут регулировать операции при обращении с отходами, тоже будут договорами коммерческого характера. И здесь все не просто.

Единый тариф, который граждане будут платить региональному оператору, будет покрывать, как я уже сказал, только работу по вывозу ТКО «от контейнера». А все остальные затраты по сбору ТКО и КГО в контейнер, стоимость самого контейнера, стоимость строительства и содержания контейнерных площадок для сбора мусора будет оплачиваться отдельно. В составе платы за оказание жилищных услуг УК.

Т.е. вернутся наши жители с огородов в сентябре, а им – бах – и подарочек в виде увеличения оплаты за вывоз мусора. Я на этой неделе поговорил с жителями нескольких многоэтажек в центре города. Пытался объяснить, что и как будет по-новому. А они меня закидали новыми вопросами.

Например, я сказал, что Договор с РО заключает СОБСТВЕННИК помещения. Но наши уважаемые избранники в Госдуме зачем-то вставили формулировку «от своего имени», что означает, что теперь нельзя заключать договор по доверенности. Я думал в этом проблема. А мне задают вопрос: а как быть с несовершеннолетними и прочими недееспособными. А ответа ни в законе, ни в подзаконных актах пока нет.

Я посчитал большой проблемой, что норма считается с жильца, прописанного в квартире, а заключает договор собственник (напрашивается перевод расчета с количества прописанных на 1 кв. м.). И мне опять вопросов накидали. Например, где РО возьмет количество прописанных, как он будет работать с их персональными данными? А если в течении года кто-то выписался, как изменить договор? Сплошные загадки, так как в подзаконных актах эти вопросы пока не раскрыты. Поэтому я посоветовал моим собеседникам ничего не предпринимать без письменного договора.

Также я за то, чтобы заключение договора на вывоз мусора между РО и жителями МКД, которые в данной ситуации называются собственниками ТКО, желательно поручить председателям советов МКД при участии УК, несмотря на то, что юридически это тоже сегодня трудно осуществить. Но другого пути на сегодня нет.

Владимир КАРПОВ,

депутат Архангельской городской Думы 6 созыва.

(на последнем фото пример сбора мусора в Питере - два контейнера для разного мусора и никаких проблем)