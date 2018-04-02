Хорватия заранее сдалась России, или Как Сбербанк "разводит" пенсионеров

К такому выводу можно прийти, ознакомившись с новым дизайном платежный карты «Мир» от Сбербанка, на которую пытаются подсадить всех пенсионеров.

Напомним, матч за выход в полуфинал Чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией начнется сегодня в 21.00. по московскому времени.

Несмотря на мечты россиян, футбольные аналитики в большинстве своем предсказывают победу хорватов… по вполне объективным причинам.

Однако губернатор Архангельской области Игорь Орлов уверено называет счет матча судьбы – 3:1 в пользу наших.

Что касается самой платежной карты, то наблюдатели видят в ней недобросовестную рекламу, которая должна караться по Закону.