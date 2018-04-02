К вопросу о помывке. Игорь Годзиш: "Какая Маймакса без бани"

Мэр Архангельска Игорь Годзиш посетил Маймаксанский округ с рабочей поездкой. Градоначальник первым делом осмотрел мост через реку Рада, который в начале месяца пострадал от беспечности водителя большегруза. Настил моста был серьезно поврежден и рабочие в кратчайшие сроки его пытались восстановить. Годзиш прошел по мосту, проверил, удобен ли он для пешеходов. Глава города остался доволен ремонтом переправы.



Следующая остановка - отделение почты. Игорь Годзиш осмотрел модульное помещение, которое выполняет функцию стандартного отделения почты. Здесь у мэра тоже не возникло много вопросов. Чего нельзя сказать про баню. В Маймаксе она отсутствует - старое здание, в котором баня была раньше, признали аварийным и его нужно перестраивать. К такому выводу в ходе рабочей поездки пришел мэр. Новую баню возведут на месте старой, по сути, на том же фундаменте.

Напомним, что архангельскому голове часто приходится заниматься вопросами помывки горожан из отдалённых районов. Наблюдатели по этому поводу уже высказывали сожаление – в XXI веке баню нужно рассматривать как способ релаксации, а не как единственно доступный метод гигиены.

Однако пока так…

(на фото: курение вредит вашему здоровью)