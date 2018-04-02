Архангельск: И еще одна крыша (Троицкий проспект)

Подрядная организация – ООО «Архспецмонтаж» - отработала в рамках договора без нарушения сроков. Однако с крышей на Троицком, 161 пришлось повозиться – когда вскрыли плиты утеплителя, оказалось, что под ними не керамзит, который был заложен в смете, а шлак. То есть работы, связанной с мусором, по факту было в разы больше, и это урегулировано дополнительным соглашением со стороны Фонда капремонта Архангельской области.

Как рассказал прораб Алексей КАТЫШЕВ, по торцу дома пришлось ставить что-то похожее на мусоропровод и скидывать по нему шлак вниз. Понятно, что такой способ уборки мусора с кровли не нравился ни жильцам дома, ни управляющей компании, ни окружной администрации – ведь дом стоит на центральном проспекте города. Плюс в мае пришлось простаивать из-за того, что был объявлен месячник по уборке города – и подрядчика настоятельно попросили «не мусорить».

Все эти обстоятельства, когда работать было невозможно, привели к тому, что во время дождей протопило несколько квартир – всем им подрядчик возместил нанесенный ущерб.

«По капремонту кровли на Троицком, 161 нами была проведена замена сплошной обрешетки, капельника, шиферного покрытия, водосточной системы, утеплителя на чердаке, ремонт вентиляционных шахт, - пояснил прораб. - Старый утеплитель – шлак – демонтирован и уложен новый утеплитель».

В процессе капремонта кровли возникла необходимость выполнения дополнительных объемов в части производства работ по замене разряженной обрешетки в полном объеме, так же увеличены объемы в части выполнения работ по ремонту боровов, уточнила инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Надежда БАГРЕЦОВА.

В настоящее время из-за ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения, которые также проводятся на Троицком, 161, не закончены работы по канализационым выпускам. ООО «Архспецмонтаж» вернется на эту крышу сразу, как только будут закончены работы по канализации в подвале.

P.S. На фото, которое сделано при передаче кровли в работу, отчетливо видно, до какого состояния ее довела управляющая компания.

И такая ситуация, отметил прораб Алексей Катышев, когда в работу принимаются объекты после ненадлежащего содержания, захламленные и без какой бы то ни было видимости текущих ремонтов, возникает по большинству домов областного центра. И это – только крыши, что уж говорить о затопленных подвалах, куда, по его словам, для очистки перед началом работ невозможно найти «желающих» даже среди асоциальных элементов…

Последнее замечание напрямую касается большинства управляющих компаний, которые требуют от подрядчиков того, чего сами не в состоянии были обеспечить.