2 июля - время сюрпризов от ЖК «DVINA HOUSE»

Первые пять покупателей получат скидку в 20%. Стоимость квартир начинается от 2 млн. 790 тыс. рублей.

Новый жилой комплекс холдинга «Аквилон Инвест» разместится в тихом, спокойном месте на набережной в районе ул. Суворова между домами №№121 и 123. Район обладает развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

Автором проекта является известный архангельский архитектор Геннадий Калиненков. По его словам, это будет компактный дом со всеми преимуществами жилья повышенной комфортности и с замечательными видами из окон квартир на водную гладь Северной Двины и Соломбалу.

Концепция проекта предусматривает комфортные квартиры от студий и классических однокомнатных, до «евро»-трехкомнатных, спроектированных в соответствии с концепцией «Разумные метры» с высотой потолков 3,3 м. В каждой квартире, обращенной на юг и Северную Двину будут панорамные окна увеличенного размера. В отделке мест общего пользования: холлов и коридоров, а также входных групп парадных предусмотрено использование оригинальных дизайнерских решений и современных материалов.

Архитектурное решения ЖК «DVINA HOUSE» учитывает сложившуюся застройку и наличие рядом исторических зданий. Был выбран достаточно нейтральный и выдержанный стиль, не лишенный генетической связи с архитектурой прошлого. Фасады нового жилого комплекса запроектированы из сплошной кладки по технологии «Теплая керамика» с облицовкой лицевым кирпичом. Качественная кирпичная кладка с уступами, с умеренной детализацией фасадов перекликается с обликом находящихся рядом зданий. Виды на реку и на историческую часть застройки набережной сохраняет и подчеркивает особая система оконных проемов и лоджий, выдержанных в едином стиле.

Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные приборы отопления уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах, а двухтарифные счетчики - существенную экономию платежей. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами под радиаторами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Улучшенная шумоизоляция в полах и перегородках, звукоизоляционный слой в конструкции межэтажных перекрытий обеспечивает надежную защиту от ударного и воздушного шума. В доме устанавливаются бесшумные лифты без машинных отделений.

Все встроенные общественные помещения на 1-м этаже обращены на набережную и имеют отдельные входы. При этом обеспечена универсальность устройства крылец и входов в зависимости от площади размещаемых помещений. Одно из них резервируется для оборудования физкультурно-оздоровительного зала. Жилой комплекс будет располагать подземным паркингом, в который можно спуститься на лифте, не выходя из дома, предусмотрено место для размещения кладовых и боксов для хранения велосипедов.

Изюминкой проекта является полузамкнутый огороженный жилой двор, доступный только для жителей дома. Обращенный внутрь квартала, он станет комфортным местом для встреч, игр, отдыха, проведения различных торжеств или мероприятий. Для придания

приватности территории, вход во двор осуществляется из единой парадной с дизайнерской отделкой, консьержем, колясочной и местами для хранения велосипедов. При необходимости, для доставки крупногабаритных вещей и доступа спецтранспорта возможен временный проезд автотранспорта во двор через ворота. Во дворе предусмотрено размещение всех необходимых элементов благоустройства: разновозрастные детские игровые и спортивные площадки с антитравматическим покрытием, зона street workout с уличными тренажерами, площадки для отдыха взрослых, альпийские горки и клумбы при входах. Территория оборудуется дренажной системой «Двор без луж», современным энергоэффективным освещением и видеонаблюдением. Сбор мусора и въезд в подземный гараж-стоянку вынесены за территорию двора в торец здания. Также спроектированы необходимые проезды и тротуары для автомобильного и пешеходного движения в асфальтовом и плиточном исполнении.

Сдача ЖК «DVINA HOUSE» запланирована на 3-й квартал 2021 года.