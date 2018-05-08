Архангельская область: Собираемость взносов на капремонт - 94.4%

94,4% - такова собираемость взносов за капитальный ремонт МКД в Архангельской области по итогам Iквартала 2018 года. Для сравнения: по 2017 году собираемость составила 93,5%.

«Уровень оплаты взносов за капремонт – важный показатель доверия граждан к программе капитального ремонта. На сегодняшний день мы имеем устойчивую положительную динамику, что говорит о поддержке населением того, что мы делаем», - отметил в своем выступлении на сессии Архангельского областного Собрания депутатов генеральный директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ.

Кстати, динамика взносов достаточно интересна и информативна. Если на 1 января 2015 года взносы платили всего 5,9% населения, то уже через год – в январе 2016 года – 78,2%. Еще через год – 87,2%. На 1 января 2018 года собираемость была 93,5%.

Вместе с тем, по данным финансового отдела Фонда капремонта Архангельской области, объем просроченной задолженности составляет на сегодняшний день порядка 600 млн. рублей. Как справедливо задался вопросом депутат областного Собрания Виктор ЗАРЯ, «это ж сколько всего можно было бы отремонтировать на такие деньги…?»

Юридический отдел Фонда ведет активную претензионную работу с неплательщиками: только с января 2018 года юристами Фонда подано исковых заявлений в суды на сумму порядка 50 млн рублей.

Из этой суммы - 600 млн. рублей - 55 млн. рублей приходится на долги органов местного самоуправления. Прежде всего это относится к ОМСУ Коношского (40%), Котласского (40%), Мезенского (41%), Каргольского (49%), Плесецкого (62%), Красноборского (68%), Няндомского (73%), Виноградовского (75%), Устьянского (76%), Лешуконского (77%) районов области.

Лучше, но все равно ниже, чем следовало бы, дела по собираемости обстоят в Онежском (84%) районе.

91 - 93% - собираемость по капремонту ОМСУ Мирного, Шенкурского и Приморского районов, 95 – 97% - в Новодвинске, Ленском, Пинежском, Верхнетоемском, Холмогорском районах.

100-процентная собираемость – по ОМСУ Архангельска, Котласа, Северодвинска, Коряжмы, Вилегодского и Вельского районов.